S-a dat startul unui nou recensământ al populaţiei. Cum ne autorecenzăm şi cine poate completa într-o familie formularele remise de INS

România se află la al treisprezecelea recensământ din istorie şi la al patrulea după Revoluţia din 1989. După autorecenzare – prima etapă de colectare online a datelor, derulată în premieră la noi – va urma o a doua, între 16 mai şi 17 iulie 2022, cu realizarea interviurilor faţă în faţă.

Chiar dacă de la primele ore ale dimineţii de luni, 14 martie, site-ul principal www.recensamantromania.ro s-a blocat din cauza numărului mare de accesări, reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică, INS, au intervenit prin deschiderea a două noi site-uri unde oamenii se pot autorecenza, respectiv autorecenzare.insse.ro şi site-ul propriu al instituţiei. „Site-ul principal, respectiv recensamantromania.ro, a fost proiectat pentru 1.200 de accesări pe secundă. A fost inconfortabil că s-a ajuns în situaţia în care el s-a blocat, dar a fost confortabil să ştim că dorinţa populaţiei de a se autorecenza a fost atât de mare. În condiţii de avarie s-au deschis două noi posibilităţi”, a explicat Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt al INS – autoritatea care administrează acest proiect.

„Toate ţările UE au trecut la acest sistem”

„Această etapă este una care simplifică foarte mult procesul de recenzare şi permite unor persoane care nu se află neapărat în localitatea unde îşi au reşedinţa, ci în alte zone, să se recenzeze. Un alt avantaj e reprezentat de costurile mult mai mici pentru statul român, pentru că nu presupune niciun fel de cheltuială, în vreme ce un recenzor care se deplasează la o anumită adresă presupune nişte costuri. Toate ţările din UE au trecut la acest sistem de recenzare, el s-a dovedit a fi eficient peste tot unde a fost aplicat. Îl aplicăm şi noi pentru prima data acum şi cu asta obţinem un element de securizare a datelor în plus faţă de formularul de pe hârtie care trecea prin trei-patru mâini şi posibilitatea de a introduce datele direct în sistemul de prelucrare, ceea ce reduce perioada de producere a rezultatelor de la un an şi jumătate-doi ani, cât a fost în trecut, până la cinci-şase luni, ceea ce e colosal”, a explicat Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt al Institutului Naţional de Studii Statistice, INSSE, avantajele acţiunii care a început luni.

Onestitatea la completarea datelor online este esenţială pentru că ele vor sta la baza unor analize viitoare care se vor face în România, mai spune Alexandrescu. „Aş zice eşti mai repede dispus să fii sincer în momentul în care eşti singur cu tine decât atunci când eşti în faţa unui recenzor”, apreciază expertul.

Momentul de referinţă pentru acest recensământ a fost ales 1 decembrie 2021, mai spune Alexandrescu, pentru că acesta este valabil pentru toate ţările europene, nu doar pentru România.

De ce este important acest proces

Recensământul persoanelor şi locuinţelor care are loc în acest an este important deoarece va demonstra că România este o ţară aliniată la standardele europene. „Este şi o chestiune de prestigiu naţional. Şi oricum ar suna asta, este un element important. Putem arăta că aparţinem familiei europene şi putem aplica metodele pe care le foloseşte aceasta de mai multă vreme. Un alt element important este acela că vom putea produce nişte date mult mai rapid decât pe sistemele clasice. În 2011 am făcut recensământul şi rezultatele au fost date în 2013, acum avem recensământul în 2022 şi rezultatele preliminare vor fi date la finalul lui 2022. Prelucrarea va fi în condiţii de garanţie totală şi ale calităţii şi confidenţialităţii, precum şi ale respectării celorlalte criterii care contează în lumea statistică. Deci, arătăm că suntem aliniaţi la ceea ce înseamnă lumea modernă”, a punctat Alexandrescu.

Plus că, în baza acestui recensământ, vom putea ca în doi ani, în 2024, să producem date de populaţie care sunt vitale pentru societatea românească, pentru comunităţi la toate nivelurile, începând de la nivel naţional până la cel local, la sate, comune, în timp real, practic. „În fiecare an vom avea reîmprospătate asemenea date pe populaţie care sunt extrem de importante pentru a formula orice program de dezvoltare la orice nivel în România. Acest recensământ este un test extrem de important pentru societatea românească în ansamblu, pentru statul român şi pentru populaţia României”, conchide Vladimir Alexandrescu.

Ce presupune autorecenzarea

Orice persoană care trăieşte în România pentru o perioadă de cel puţin un an, indiferent de cetăţenie, se poate autorecenza într-o procedură care presupune doi paşi.

Primul pas este acela de accesare a platformei digitale şi de completare a formularului de preînregistrare. Recomandarea este ca persoana care preînregistrează gospodăria să fie capul familiei (persoană de 15 ani şi peste) sau o persoană de referinţă care cunoaşte foarte bine gospodăria şi pe membrii familiei. Informaţiile care se trec în formular sunt cele care se referă la starea de fapt existentă la ora 0.00, data de 1 decembrie 2021.

Pasul al doilea implică primirea unui link la adresa sau adresele indicate în formularul de preînregistrare, fiecare link conducând la chestionarul individual de recensământ. La finalul chestionarului, după completare, se apasă butonul „Finalizare” şi chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului.

Persoanele se loghează cu Codul Numeric Personal, după care, în cursul validării, acesta este înlocuit cu un cod de 40 de caractere.

Autorecenzarea este disponibilă populaţiei, în perioada 14 martie-15 mai 2022 şi se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic – telefon inteligent, tabletă, laptop sau desktop.

Persoanele care au mai puţine abilităţi digitale pot solicita autorecenzarea online asistată, în spaţii special amenajate de fiecare primărie, fie pe tabletele recenzorilor ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor, au anunţat reprezentanţii INS. Întregul proces al colectării datelor se va desfăşura cu asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei totale a informaţiilor.

INS a început colectarea informaţiilor din bazele de date administrative, în limba română, limba engleză şi 16 limbi al minorităţilor, la 1 februarie 2022.