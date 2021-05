Rezultate Loto 6 din 49, Noroc, 5 din 40 şi Joker din 23 mai 2021. Care sunt numerele câştigătoare

Care sunt numere câştigătoare la Loto din 23 mai 2021

Joker: 12, 42, 31, 33, 34, +12

Loto 6 din 49: 35, 17, 39, 7, 24, 21

Loto 5 din 40: 37, 2, 28, 12, 16, 5

Noroc: 5 3 7 2 5 5 8

Super Noroc: 8 7 6 4 1 6

Noroc Plus: 7 3 5 9 1 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,67 milioane lei (peste 2,57 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,59 milioane lei (peste 324.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,12 milioane lei (peste 5,7 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de aproximativ 54.500 de lei (peste 11.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,11 milioane de lei (peste 227.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 26.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 98.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

Loteria Romana a acordat, joi, 20 mai, peste 19.000 de castiguri in valoare totala de aproximativ 990.000 de lei.