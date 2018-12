Reacţii furioase ale românilor după mesajul Ambasadei Rusiei: „Aţi dat cu bâta în baltă“

Redăm mai jos şi alte comentarii ale internauţilor pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei:

- „Bunica din Dorohoi mi-a relatat ce s-a întâmplat când a trecut armata eliberatoare prin sat. Chiar vreţi să descriu aici? Mi-e jenă de femeile şi copiii care citesc...pe scurt: violuri, crime, furturi.”



- „Alo, tovarăşi, sunteţi ambasada Rusiei sau a URSS? Vedeţi cumva ambasada Germaniei că face apologia Wehrmachtului sau că neagă Holocaustul ? Cum vă permiteţi o asemenea gafa diplomatică?”



- „Rusia a ocupat de 13 ori Ţările Române. Rusia nu şi-a ţinut cuvântul faţă de România nici în 1878 când a smuls Sudul Basarabiei, nici în 1917 când a renunţat să lupte pe frontul românesc. Rusia a furat tezaurul României, încredinţat în 1916 sub semnătura ambasadorilor europeni, refuzând să îl mai restituie.”



- „Dacă mai trăia bunicu-meu, făcea infarct acum citind postarea asta. Jefuitori şi propagandişti siniştri, cât trăiesc generaţiile de români care au aflat prin viu grai, de la părinţi şi bunici, ce aţi făcut voi pe-aici, nu veţi reuşi să puneţi iar cizma pe ţara asta.”



- ”Mă bazez pe ce îmi povesteau bunicii şi străbunicii. Despre cum se ascundeau femeile ca să nu fie violate... Ciocul mic la noi în ţară! Nu vă convine, marş la voi în Rusia. Auzi la ei...eliberatori...şi după aia ne-aţi călcat pe cap cu bocancul comunist ( #yalta ) împotriva voinţei populare.”

- „ E minunat cate reactii negative primiti! Intr-o tara ca Romania, care a fost victima Armatei Rosii, mi se pare nebunie sa dati un asemenea comunicat. Cum zic atati oameni in comment-uri, avem relatari de la parinti, unchi, bunici despre atrocitatile comise de soldatii URSS in trecerea lor prin Romania. Totodata nu va faceti iluzia ca soldatii URSS au eliberat Romania cand noi am fost cei care i-am primit dupa ce am intors armele impotriva aliatilor de la acea vreme. Si drept rasplata pentru intoarcerea armelor am fost tratati ca o tara inamica. Lamuriti asta: pana la urma Rusia e succesoarea spirituala a URSS sau ce e cu aceasta oda la adresa Armatei Rosii? Oribil..“

Redăm comunicatul integral al Ambasadei Rusiei la Bucureşti:



#RO Cine a avut nevoie, la 75 de ani după cel de-al Doilea război mondial, să scoată de la naftalină miturile despre "atrocităţile" soldaţilor sovietici – eliberatorilor Europei de fascism



Pe parcursul unei lungi perioade de timp, în presa occidentală şi cea românească apar periodic diverse publicaţii menite să-i denigreze pe ostaşii Armatei Roşii care au eliberat de fascism ţările Europei de Est şi Europei Centrale. În cadrul acestei perpetue campanii de propagandă, ostilii critici anti-sovietici şi anti-ruşi încearcă însistent să-i convingă pe oameni că Armata Roşie era o adunătură de tâlhari şi violatori care nu ştiau de nicio milă faţă de populaţia civilă. Astăzi asistăm la o revitalizare a acestei campanii.

Iniţial, miturile de acest gen au apărut datorită eforturilor ministrului nazist al propagandei, J. Goebbels, iar ulterior, în timpul Războiului Rece, au fost multiplicate şi replicate de foştii aliaţi ai URSS. În timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei s-a ajuns chiar la situaţia când, în etapa finală, propagandă s-a dovedit să fie atât de intensă încât, în cea mai mare parte, germanii au crezut în poveştile despre cruzimea ruşilor. Drept rezultat, când trupele sovietice au ajuns îndeaproape de Berlin, oraş a fost măturat de un val de sinucideri în masă. Potrivit unor date, numai în ultimele două luni ale războiului cifra de sinucideri acolo a ajuns la 30-40 de mii.

Totuşi, toţi aceşti "experţi" în materie de atrocităţi ale soldaţilor sovietici, care preferă să-i numească, pur şi simplu, ruşi, uită, de altfel, să menţioneze că asemenea acţiuni împotriva populaţiei civile (viol şi jaf) au fost interzise în Armata Roşie la cel mai înalt nivel şi erau pedepsite prin executare. Este relevant să cităm textul ordinului comandantului suprem I.V. Stalin "Cu privire la inadmisibilitatea atitudinii dure faţă de populaţie": "Ofiţerii şi ostaşi ai Armatei Roşii! Ne îndreptăm spre ţara inamicului. Fiecare trebuie să-şi păstreze stăpânirea de sine, fiecare trebuie să fie curajos... Populaţia rămasă în zonele cucerite, indiferent dacă este vorba de germani, cehi sau polonezi, nu trebuie să fie supusă abuzului. Vinovaţii vor fi pedepsiţi în conformitate cu legea marţială. În teritoriul cucerit, relaţiile sexuale cu sexul feminin nu sunt permise. Cei vinovaţi de violenţă şi de viol vor fi împuşcaţi."

O pedeapsă atât de severă, care în caz de necesitate era executată de instanţele curţilor marţiale, oferă fiecărei persoane rezonabile un motiv pentru a reflecta asupra veridicităţii tuturor presupuselor atrocităţi în masă care sunt adesea atribuite soldaţilor sovietici de către experţii occidentali. România nu face excepţie în acest caz. Mitul creat de cei cu atitudinea antirusă, cu acel "Davai ceas, davai palton" (tradus din "Dă ceasul, dă haina"), conform căruia trupele sovietice au jefuit masiv populaţia românească în 1944, are prea puţin de a face cu realitatea.

Chiar dacă renunţăm la aspectul moral şi etic al problemei şi reducem totul la o logică primitivă, nici atunci un ceas de mână sau o haină nu merită ca cineva de dragul lor să-şi riste viaţa. Prin urmare, noi îndemnăm încă o dată, ca oamenii să analizeze informaţiile care apar în mass-media şi să le compare cu faptele istorice verificate.

În mod firesc, apare întrebarea: cine beneficiază de pe urmele uleiului veninos al minciunii pus pe focul rusofobiei, infiltrat în conştiinţa publică a poporului român, după mulţi ani de la încheierea ostilităţilor în Europa? Oare acest lucru se datorează apropierii aniversării celor 75 de ani de la eliberarea României de către Armata Roşie?