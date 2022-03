Războiul poate reînvia pandemia. Motivul: Renunţarea bruscă la măsurile de protecţie şi conflictul armat care a pus în mişcare milioane de oameni

Mască la interior în continuare, la fel şi în spaţiile aglomerate, distanţare, igiena mâinilor şi dezinfecţie, testare şi nu în ultimul rând vaccinare, chiar dacă starea de alertă a fost ridicată. Medicii fac un nou apel la responsabilitatea fiecăruia dintre noi, după ce au constatat că anularea obligativităţii acestor măsuri de protecţie a fost asimilată de unii cu terminarea pandemiei.

Supăraţi dacă sunt rugaţi să poarte mască

„Există o percepţie total eronată în rândul populaţiei pe care o vedem şi noi la cabinetele medicale, atunci când ridicarea obligativităţii măştii ca urmare a încetării stării de alertă şi a dispariţiei unor acte normative este interpretată de genul: este obligatoriu să nu mai porţi mască. Vedem o paletă foarte mare de manifestări a acestei percepţii la pacienţii noştri”, atrage atenţia dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, vicepreşedintele Societăţii Naţionale pentru Medicina de Familie.





Unii dintre pacienţi, mai spune medicul de familie, înţeleg foarte bine că trebuie totuşi să-şi pună mască, alţii vin cu copii cu viroze respiratorii şi sunt foarte supăraţi în momentul în care sunt rugaţi să poarte mască. „Dânşii nu înţeleg că orice fel de viroză respiratorie poate fi un COVID-19, ba mai mult, sunt extrem de supăraţi când le cerem să poarte mască explicându-le că de fapt copiii ar putea să fie un pericol pentru pacienţii cu boli cronice care se află în sala de aşteptare. Deci, într-adevăr, avem o problemă foarte mare pe acest palier şi, da, trebuie înţeles că totuşi ministrul Sănătăţii s-a exprimat foarte clar: faptul că a dispărut obligativitatea măştii şi nu mai există amenzi şi nici un cadru legal care să impună o obligativitate nu înseamnă că masca nu este recomandată. Ea este recomandată în continuare pentru că există în continuare 2.000-3.000-4.000 de cazuri de noi infecţii în fiecare zi, ceea ce înseamnă că boala este încă printre noi”, subliniază dr. Gindrovel Dumitra.

„Pot fi create condiţii pentru apariţia unui nou val”

Renunţarea brutală la restricţii şi adoptarea unui comportament la risc în ceea ce priveşte transmiterea bolilor respiratorii nu poate face nimic altceva decât să compromită tot efortul care a fost făcut până acum, mai spune dr. Dumitra. „Şi pot fi create condiţiile pentru apariţia unui alt val. Eu am făcut mereu o diferenţă între ceea ce este obligatoriu ca impus prin lege şi ceea ce este obligatoriu din punct de vedere medical. Multă vreme eram întrebat: «Este obligatoriu să-mi vaccinez copilul?» Depinde pentru ce, răspundeam. Nimeni nu te obligă să-ţi vaccinezi copilul şi-ţi dă amendă dacă nu o faci. Însă este obligatoriu să-l vaccinezi dacă nu vrei să facă rujeolă. Despre asta vorbim aici. Este obligatoriu pentru ca persoanele adulte să nu dezvolte forme severe să poarte mască atât ele, cât mai ales cei care au simptomatologie respiratorie, în special. Toată populaţia ar trebui să respecte în continuare regulile de protecţie pe care le ştim foarte bine: purtatul măştii, evitarea aglomeraţiei, igiena mâinilor, a tegumentelor şi a suprafeţelor, în spaţiile închise, în mijloacele de transport, acolo unde există condiţii favorizante de răspândire a bolii. Şi să nu uităm că ieşind din starea de alertă nu înseamnă că această pandemie s-a încheiat. Pur şi simplu, am ieşit din punct de vedere administrativ de sub efectul unor legi. Mai departe, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne construim în viitor modul în care vom trăi”, insistă medicul de familie.

Numărul de cazuri, mai mare decât cel raportat

La rândul său, dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecţioase, directorul medical al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş” din Bucureşti, atrage atenţia că avem în continuare un număr semnificativ de infecţii cu SARS-CoV-2. „Pandemia nu se încheie peste noapte. E adevărat că avem acum o situaţie echilibrată şi că anul 2022 va fi un an de convieţuire cu virusul. Dar nu este încă o convieţuire armonioasă”, punctează medicul infecţionist.

Acesta adaugă că sunt trei lucruri importante care trebuie precizate: „În primul rând, în continuare, persoanele cu boli cronice sau care au o anumită vârstă pot face forme severe şi pot ajunge la ATI. În «Matei Balş» sunt suficiente locuri pe secţie la COVID-19, dar locurile din ATI sunt, în general, ocupate. În al doilea rând, ne aflăm într-o perioadă de tranzit şi cred că ne mai trebuie câteva luni până să ajungem la acele cazuri izolate şi să nu mai discutăm de protecţia prin măsurile despre care am vorbit de-a lungul pandemiei. Încă avem un număr de câteva mii de cazuri pe zi şi nu este numărul real, care este categoric mai mare, ci numărul rezultat în funcţie de cât se testează. Şi al treilea lucru, cred că am trecut la etapa în care fiecare se protejează la nivel individual. Nu trebuie să-mi spună cineva ce am de făcut. În spaţiile deschise, riscul de transmitere e mic dacă nu e aglomeraţie, dar trebuie să fim atenţi în spaţiile deschise unde există un risc pentru noi sau riscul de a transmite cuiva care e vulnerabil”, atrage atenţia dr. Marinescu.

Înainte de a face însă o prognoză la nivel de calendar, ar trebui să vedem că scade numărul de cazuri în aşa măsură încât să fie izolate. „Cazuri izolate nu înseamnă câteva mii, ci câteva cazuri pe zi sau de ordinul zecilor şi la o testare care să fie suficientă, nu la o testare redusă”, conchide directorul medical.

Ce facem dacă avem simptome

Persoanele care au simptome de COVID-19 (febră, tuse, oboseală, dureri de cap, pierderea gustului şi a mirosului etc.) sunt rugate să apeleze medicul de familie, call-centerele DSP sau numărul unic de urgenţă 112 pentru a solicita testarea.

OMS: Războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) se declară îngrijorată că războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de COVID-19. Astfel, deşi cazurile din regiune sunt în scădere faţă de săptămâna anterioară, există un risc semnificativ de boală şi decese, din cauza ratelor scăzute de vaccinare în Ucraina. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a Ucrainei este de 34%, în timp ce cea a Republicii Moldova, ţară vecină, este de circa 30%, potrivit datelor oficiale. Reprezentanţii OMS au spus că încearcă să facă mai mult pentru a limita răspândirea bolilor infecţioase.