Accidentele în lanţ care au avut loc zilele acestea pe Autostrada Soarelui scot încă o dată la iveală principala problemă de pe şoselele româneşti. Într-o ţară care a deţinut, ani la rând, locul fruntaş în topul negru al ţărilor cu cei mai mulţi morţi din Europa în accidente rutiere. Amintesc că România a înregistrat, în anumite perioade, peste 3000 de morţi pe an pe şosele, adică 8-9 morţi în fiecare zi. Link la un articol din 2020 de pe Ştirile ProTv.

Primul accident, de vineri, când 55 de maşini au fost implicate într-un carambol, este probabil un record chiar şi pentru Autostrada Soarelui. Au urmat alte două accidente în lanţ, unul vineri, şi altul azi. Cauza a fost de fiecare dată, se pare, una şi aceeaşi: şicanarea în trafic.

S-a tot spus că avem atâţia morţi pe şosele în România dintr-un singur motiv: că nu avem autostrăzi. Ei bine, iată că aceste accidente s-au produs acolo unde avem autostrăzi. Deci cauza principală a accidentelor nu e lipsa autostrăzilor. Sau, în orice caz, nu este singura cauză. O altă cauză foarte importantă este comportamentul uman. Sau, mai precis, prostia şi orgoliul unora dintre şoferii români.

Pentru cei care nu ştiu ce înseamnă „şicanarea în trafic” pe Autostrada Soarelui, dau un singur exemplu, ceva ce am păţit chiar eu pe această autostradă. Acum câţiva ani, într-o vară, în timp ce mă întorceam de la mare, m-am pornit să devansez un tir. Manevra aceasta poate să ia între 15 şi 20 de secunde; jumătate de minut, maxim, dacă ai o maşină cu mai puţini CP. Evident că m-am asigurat că nu venea nimeni pe banda a doua. Ei bine, după 10 secunde aveam un boild SUV în spate. Probabil că mergea cu cel puţin 190 km/h, din moment ce a ajuns aşa de repede şi de nicăieri în spatele meu.

Bolidul SUV – de care e plină autostrada în lunile de vară, că deh, unde să-şi etaleze şi băieţaşii maşinile de fiţe luate de tăticii bazaţi sau jmekerii tranziţiei bolizii în faţa amantelor – a început să-mi dea în neştire flashuri, în timp ce s-a lipit cu botul de spatele maşinii mele. În termeni tehnici, se cheamă tail driving, şi este o manevră de intimidare, foarte agresivă. Şi extrem de comună pe Autostrada Soarelui, în special vara. Şoferul era probabil foarte iritat că i-am stricat cursa pe banda a doua, cu 190 km/h, pe o autostradă cu două benzi, extrem de aglomerată în acea zi şi la acea oră. Eu aveam deja 130 km/h, care este viteza maximă pe autostrăzi, în România. Aşa că mi-am văzut de devansarea tirului fără să accelerez şi mai mult sau să mă las intimidat; din principiu, nu negociez cu bizonii şi teroriştii. Toată manevra mea să fi durat, cum ziceam, maxim 30 de secunde.

Ce credeţi că a făcut şoferul de SUV? Credeţi că s-a mulţumit cu tail drivingul şi cu flashurile? Ei bine, după ce eu m-am repliat pe prima bandă, în faţa tirului, bolidul SUV s-a pus paralel cu mine şi a tras violent de volan. Înspre maşina mea.

Nu ştiu dacă vă puteţi imagina ce înseamnă asta. Să tragi de volan la 130 la oră spre un alt şofer care merge în paralel cu tine tot cu 130 la oră. Să o numeşti un gest de cocalar este puţin şi blând. Este pur şi simplu un gest criminal. Dacă în acel moment mi-aş fi pierdut cumpătul şi nu aş fi avut reflexul să îmi păstrez ferm direcţia şi să frânez puternic, aş fi ajuns în câmp, cu roţile în sus, împreună cu familia, care se afla şi ea în maşină. Şi acum nu mai scriam acest text.

Mi-a luat câteva secunde să-mi dau totuşi seama ce s-a întâmplat şi să mă gândesc ce puteam face. Am băgat mâna în claxon. Şoferul TIR-ului din spate, care văzuse ce s-a întâmplat şi în faţa căruia frânasem brusc, a băgat şi el mâna în claxon. Bizonul cu SUV-ul a accelerat şi şi-a continuat goana dementă cu 200 de km pe oră, pe o autostradă hiperaglomerată, într-o zi de vârf de sezon. Şi le-a făcut probabil acelaşi lucru şi altor şoferi, în ziua respectivă sau în alte zile. Dacă eu aş fi ajuns în câmp, praf, cu roţile în sus, ar fi putut cineva să spună că a fost din cauza gestului acelui şofer? L-ar fi prins cineva? L-ar fi tras cineva la răspundere, în vreun fel?

Ca să înţelegeţi mai bine siutaţia, ceva foarte asemănător s-a întâmplat în acest accident de la Fântâna Mioriţa, la o viteză mult mai mică; tot cu un bolid SUV din aceeaşi categorie. Urmăriţi filmuleţul, are fix un minut. Manevra criminală despre care vorbesc are loc la secunda 15. Şoferul de Logan, care este victima, a fost însă mai puţin norocos decât mine. Vedeţi ce efect are gestul şoferului de SUV la o viteză care e probabil la 1/3 din cea de pe Autostrada Soarelui. Femeia de pe trotuar, victimă colaterală, scapă la mustaţă. Probabil că a avut înger păzitor; cum am avut şi eu pe autostradă, când am fost în postura şoferului de pe Logan.

De ce suntem ţara cu cei mai mulţi morţi din accidente rutiere în Europa, cât şi cea mai mare rată de decese printre pietoni? Iată de ce. Nu (doar) pentru că nu avem autostrăzi. Ci din cauza comportamentului uman. Prostia şi orgoliul ucid. Mai precis, ucid peste 3.000 de români în fiecare an.