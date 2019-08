Părinţii cer Ministerului Sănătăţii decontarea analizelor pentru copiii cu alergii

Sute de copii din România suferă de una sau mai multe alergii, arată Asociaţia Română de Educaţie în Alergii. Costul testelor porneşte de la 60 lei şi poate ajunge până la 5.000 de lei.





Un sondaj realizat în perioada februarie-aprilie 2019, de către Asociaţia Română de educaţie în alergii, arată că dintre 630 de copii care au participat la cercetare, 75% au alergie la lactate, 40% au alergie la ouă, 38% au alergii respiratorii iar 33% au diferite alergii alimentare. Cei mai frecvent menţionati 5 alergeni de tip respirator au fost polenul de ambrozie ca şi alte tipuri de polenuri, acarienii, părul sau epiteliile diverselor animale şi mucegaiurile. În ceea ce priveşte alergiile de contact cei mai frecvent menţionaţi au fost detergenţii şi cosmeticele, iar la categoria alte tipuri de reacţii pe primul loc au fost medicamentele.





Costurile nu sunt deloc mici, spun părinţii micuţilor. „Analizele pentru a măsura nivelul alergiilor se repetă frecvent: de 2 ori pe an sau anual. Pentru 36% dintre respondenţi, analizele depăşesc 2.500 lei per an. Peste 200 dintre respondenţi plătesc peste 400 lei lunar pentru a cumpăra lapte praf special. La 56% dintre respondenţi nu li s-a specificat un timpul de vindecare al acestor alergii”, se arată în textul petiţiei. Doar testul de intoleranţă la alimente costă 850 lei.





„Numărul copiilor cu alergii este în creştere de la an la an, iar Casa naţională de asigurări de sănătate (CNAS) nu decontează analize specifice în acest sens sau doar o parte infimă. Aceste analize sunt extrem de scumpe iar o familie cu un venit mediu nu îşi va putea permite niciodată aceste analize, mai cu seamă că ele trebuiesc repetate periodic”, arată iniţiatoarea petiţiei online.





Doctorii de familie spun că mulţi micuţi au alergii şi că într-adevăr, analizele ar trebui decontate pentru copii care prezintă simptome, nu însă şi pentru cei asimptomatici. „În calitate de medic de familie, mă confrunt alături de părinţi, cu barierele legate de accesul la serviciile unui medic alergolog şi mai ales de lipsa de gratuitate a testelor pentru depistarea alergiilor,mai ales în ambulator. Consider ca aceste teste trebuie să fie decontate de Casa de Asigurări, pentru depistarea precoce a alergiei în cazul copiilor cu antecedente familiale pozitive precum şi in cazul unui diagnostic clinic de rinită alergică, dermatită atopică, astm bronsic sau alte manifestări alergice. În cazul copiilor simptomatici sau cu risc de alergie, sustin decontarea testelor dar şi acordarea de gratuitate pentru produsele dietetice absolut necesare unui copil alergic”, precizează pediatrul Emiliana Coştiug.





Alergiile reprezintă cea mai întâlnită afecţiune cronică în Europa. Peste 150 de milioane de europeni suferă de alergii iar până în 2025 se estimează că jumătate din întreaga populaţie a Uniunii Europene va fi afectată, este semnalul de alarmă tras de către Organizaţia Mondială de Alergologie. În plus, 20% dintre pacienţii alergici trăiesc cu frica unei posibile crize de astm, şoc anafilactic sau deces din cauza unei reacţii alergice.

