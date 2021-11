Octavian Jurma: Revenirea în şcoli creează riscul real să vedem copii şi în spitale. Ignorăm contextul epidemiologic în care ne aflăm cu aceste măsuri

„Problema este în continuare că este complet decuplată de contextul epidemiologic. România se află încă la incidenţe uriaşe. Cele două săptămâni au avut un impact pozitiv asupra numărului de minori internaţi în spitale şi în ATI, numărul a scăzut. Revenirea în şcoli creează riscul real ca să vedem copii şi în spitale şi aici e cea mai mare problemă: faptul că noi continuăm să ignorăm contextul epidemiologic în care ne aflăm, cu aceste măsuri. Evident că toţi ne dorim să fie copiii la şcoală, dar, înainte de a fi educaţi, ni-i dorim sănătoşi. Adică pentru noi, ca părinţi, prioritatea e foarte clară. Evident, scopul Ministerului Educaţiei este să educe copiii, însă nu cu orice preţ”, a declarat Octavian Jurma vineri, la B1 Tv.

Epidemiologul vorbeşte despre specialiştii ale căror sfaturi ar fi luate în considerare atunci când se iau astfel de măsuri, dar pe care „niciodată nu îi vedem vorbind, vedem vorbind doar politicienii”.

„Chiar mi-aş dori să văd unii din aceşti specialişti lângă domnul ministru explicând foarte clar, ca să înţelegem cu toţii şi să fim de acord, ne dorim să fim de acord, să ne vorbească cineva care este credibil din punct de vedere epidemiologic. Pentru că înţelegem cu toţii necesitatea ca şcolile să fie deschise, deci nu e nevoie de argumente suplimentare din partea Ministerului Educaţiei pe această temă. Ar trebui să vedem şi de ce specialiştii pe care îi consultă consideră că nu e niciun risc să deschidem şcolile dacă sunt 60% din cadrele de acolo vaccinate pentru că, dacă faci raportarea aceşti 60% diluat la de zece ori mai mulţi elevi, vedem că se coboară semnificativ sub acest prag de 30% care vedem ce consecinţe are în populaţia generală”, adaugă medicul.

Acesta a fost întrebat dacă există posibilitatea ca numărul de noi infectări să crească după reluarea ursurilor în format fizic. Octavian jurma a spun că există riscul ca România să rămână la un aşa-numit „platou„ cu număr ridicat de cazuri.

„E greu de spus, personal nu cred asta (că va creşte numărul de cazuri – n.r.). Însă există un risc să ieşim mai greu din această fază descendentă. Acest lucru mă îngrijorează mai tare. Nu cred că o să avem încă o fază ascendentă din cauza deschiderii şcolilor, dar este posibil ca deschiderea şcolilor să ne scoată pe un platou mult mai înalt decât speram dacă am fi continuat să coborâm rapid şi tocmai asta mă face să fiu un pic nedumerit; de ce am risca orice măsură de relaxare – practic deschiderea şcolii în format fizic este o măsură de relaxare, în mod evident – acuma, când încă avem un moment foarte pozitiv. Adică putem să mai aşteptăm încă două săptămâni şi să intrăm în zona de sub 3 la mie, când şcolile pot intra în scenariile din februarie, când am avut nişte scenarii foarte bine gândite din punct de vedere epidemiologic, să nu uităm asta”, adaugă medicul.