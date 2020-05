Mesajul primit de activistul rom Ciprian Necula după derapajul rasist al lui Băsescu: „Păcat că nu a mai trăit Antonescu să stârpească ţigănimea“

În perioada sărbătorilor de Paşte, mai mulţi romi au fost implicaţi în conflicte cu autorităţile. Aceste incidente au şi acum un ecou. Recent, activistul rom Ciprian Necula a primit un mesaj plin de ură. Iată ce scrie el pe pagina de Facebook:

„Nu ştiu dacă acest mesaj îmi este adresat mie sau fostului preşedinte. În orice caz, e doar unul din miile de mesaje de acest tip, nu l-am postat pentru a ne "victimiza", ci pentru a indica responsabilitatea morală a lui Băsescu şi a altor formatori de opinie“. În mesaj, repsctivul îi spunea că „ţiganii trebuie expulzaţi din România“, „păcat că nu a trăit Antonescu să stârpească ţigănimea“ şi că „toţi tiganii mă dezgustă“.

Mesajele primite de Ciprian Necula pe Facebook

Invitat să comenteze la Realitatea Plus scandalul dintr-un cartier de romi din Blaj, Traian Băsescu a făcut din nou declaraţii rasiste, spunând că trebuie renunţat la termenul de romi, “ei sunt ţigani”. “Grupările de ţigani trebuie să înţeleagă că nu pot fi toleraţi cu modul lor de viaţă”, a spus fostul preşedinte, care a continuat apoi tirada de afirmaţii jignitoare: “Această minoritate a făcut o imagine deplorabilă poporului român”. Activistul pentru drepturile romilor Ciprian Necula i-a dat o replică fostului şef de stat într-un editorial acid publicat în Libertatea

„Băsescu este o hienă politică. Nici dumnealui nu cred că are dubii despre acest lucru. Acum, sigur, orice hienă se crede şi regele animalelor, căci dacă face parte dintr-o haită, oricât de puternic ar fi un leu, tot l-ar învinge.

Deci, prădătorul hămesit Traian Băsescu are nevoie de haită pentru a exista, de o haită care să behăie de râs la hăhăiala celui care a inventat pentru România această tactică politică, de joasă speţă. Băsescu nu are o idee politică, o viziune, o ideologie după care să îşi ghideze poziţiile publice, ci se foloseşte de context pentru a capta atenţia pentru hăhăiala-i celebră. Băsescu e grobian, rasist, sexist şi are legături dubioase cu clanuri mafiote prin fratele lui şi alte rude, arestate fix pentru acest motiv“, a scrie pentru Libertatea activistul rom Ciprian Necula, care luptă împotriva discriminării şi pentru drepturile omului.