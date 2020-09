Medicul Emanuel Imbri: „Nu trebuie să ne sperie boala, ci faptul că nu ştim câţi vor rezista complicaţiilor ei“

De la debutul pandemiei şi până acum, peste 4.000 de români şi-au piedut viaţa în urma infecţiei cu SARS-CoV-2 – 4.503 – dintre care 45 de persoane au decedat în ultimele 24 de ore. Numărul pacienţilor aflaţi la Terapie Intensivă este de 496.

„Deşi, luni, cifrele erau mai mici, erau mai alarmante decât astăzi (marţi - n.red). De ce? Luni au fost raportate 808 de noi îmbolnăviri la vreo 6.000 de teste. Şi dacă la 6.000 de teste apar 800 de pozitivi, la de trei ori mai multe teste – 21.000, câte s-au făcut marţi – am putea avea peste 2.000 de infectaţi, ceea ce ar fi fost într-adevăr spectaculos şi chiar de speriat, având în vedere că noi am avut o singură zi cu 1.700 de infectări, maximum. Dar, iată că, la 21.000 de teste, au ieşit doar 1.059 de infectări. Ceea ce este sub 1.300 unde am avut noi un şoc, 1.500 care iarăşi a fost un platou o perioadă de timp. Faptul că acum sunt 1.059 iarăşi ne face să ne gândim că ar fi bine să ne temperăm cu declaraţiile, să ne uităm la ce se întâmplăă în zilele următoare. Eu mă aştept să mai crească cifrele cam după două-trei săptămâni de la începerea şcolii, şi este normal să crească. Dar nu am chiar aşa mari temeri că se va ajunge la 2.000 de cazuri pe zi cum văd specialiştii”, a estimat dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Bucureşti.

Acesta explică faptul că, pentru a vorbi de o imunizare în masă, ar fi nevoie ca peste 40-50% din populaţie să treacă prin boală. „Gândiţi-vă că noi suntem acum la un 5%. Păi dacă noi ne speriem la 5%, ce ar fi să ne trezim dintr-odată cu un 25%? Dintr-odată însemnând în câteva săptămâni! Nu că ne-am speria, cred că am fugi şi ne-am ascunde. Asta ca o pandemie nu să-şi atingă scopul, ci forţa. Ea este oricum în plină evoluţie. În toate ţările numărul infectărilor creşte. Eu cred că în momentul de faţă suntem încă avantajaţi de măsurile pe care le-am luat în martie şi am reuşit atunci să temperăm transmiterea. Ar fi bine să putem să ţinem acest fenomen în frâu, să nu lăsăm să crească numărul zilnic al infectărilor. Pentru că de oprit este imposibil”, susţine expertul.

El mai spune că atunci când vom avea medicaţie şi pentru acest virus, vom putea să stăm liniştiţi. „Pentru că acest virus produce ceea ce niciun alt virus nu e capabil, în corpul uman. Este ceva îngrozitor de răutăcios acest virus. Şi cred că va mai dura până vom avea vaccin. Ca atare, o vaccinare cu o imunizare în masă ar putea să ajute în timp. Cam trei-patru ani de aici înainte mai avem să fim atenţi faţă de acest virus. „Nu ştiu dacă o să scape careva neîmbolnăvit. Nu trebuie să ne sperie boala, ci faptul că nu ştim câţi vor rezista complicaţiilor pe care acest virus le determină în organism. Şi pe care încă nu le ştie nimeni întru totul. Până acum sunt doar câteva lucruri ştiute şi care sunt cam de speriat, ca să zic aşa”, arată medicul.





Masca purtată incorect e inutilă





Medicii subliniază că este foarte important ca elevii să poarte măştile corect. Când vorbim despre măştile celor mici, trebuie spus că, în primul rând, acestea trebuie purtate corect, punctează dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecţioase la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş” din Bucureşti. „Orice mască trebuie să fie purtată corect, pentru că altfel este inutilă. Şi când spun purtată corect, mă refer la faptul că trebuie să acopere gura şi nasul, şi trebuie să fie într-un plan etanş la nivelul feţei. Atenţie! Pentru copiii mici, de cele mai multe ori, masca nu este adaptată vârstei în sensul în care au un căpşor categoric mic şi nu poţi să adaptezi o mască de la adult. Cele mai multe măşti care sunt în comerţ – măştile chirurgicale - sunt cele mai frecvente şi aşa se numesc –, de cele mai multe ori, nu se potrivesc pentru copiii mici. Şi atunci, trebuie clar nişte măşti care să fie adaptate vârstei”, explică medicul infecţionist. Masca poate să fie improvizată sau cumpărată ca atare, cu condiţia să fie din trei straturi, mai spune acesta. „Chiar este de preferat o variantă prietenoasă pentru cei mici, pentru că în acest fel vor fi atraşi mai mult de mască şi o vor purta. Mai ales că trebuie să o poarte un interval de timp”, subliniază dr. Marinescu.

Dacă masca este din material textile, ea trebuie igienizată în fiecare zi prin spălare, uscare şi călcare. „Masca ne protejează în primul rând pe noi de persoana care este infectată, dacă acea persoană o poartă. Altfel spus, cel care este infectat este, în primul rând, cel care trebuie să aibă mască. Asta în teorie, pentru că, în practică, eu nu ştiu cine este infectat şi cine nu este. Pentru că, dacă este o persoană asimptomatică, nu ştie că are virusul. Acesta este motivul pentru care toţi pot fi, la un moment dat, potenţial infectaţi şi trebuie să poarte mască. Şi pentru mine, chiar dacă sunt infectat, e important, pentru că reprezintă oricum o barieră. Acesta este şi motivul pentru care s-a trecut de la varianta discutată la începutul pandemiei, că trebuie să poarte mască doar cel care este infectat, la varianta că trebuie să purtăm toţi. E singura variantă în care ne putem proteja”, conchide dr. Adrian Marinescu.