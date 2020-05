Medici britanici: Copiii nu răspândesc atât de lesne SARS-CoV-2

"Noi suntem de părere că micuţii se confruntă cu un risc mai scăzut de a contracta această boală, dar nu este ceva sigur. Suntem foarte siguri, însă, în ceea ce-i priveşte pe copii, că se îmbolnăvesc mai puţin sever decât adulţii şi că există şi date care arată că micuţii sunt mai puţin contagioşi decât adulţii, dar nu este sigur", a declarat Rosalind Eggo de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, membră a comisiei de experţi care consiliază Guvernul britanic cu privire la răspunsul faţă de această boală infecţioasă, în faţa Camerei Superioare a Parlamentului de la Londra, citată de agerpres.ro.

La rândul său, John Edmunds, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine, membru al Grupului de Consiliere Ştiinţifică în caz de Urgenţe (Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE), a declarat că acestă descoperire i se pare foarte importantă. "Este neobişnuit să observi cum copiii nu par să aibă un rol în transmitere pentru că în cazul majorităţii virusurilor respiratorii şi a bacteriilor ei joacă un rol central, însă se pare că nu şi în acest caz. Există un singur focar documentat asociat cu o şcoală - ceea ce mi se pare uluitor."

Însă, au mai spus cei doi britanici, s-ar putea ca imunitatea naturală ssă nu dureze foarte multă vreme.