LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc  Duminică, 20 iunie 2021, zi norocoasă pentru mai mulţi jucători. Ce premii s-au câştigat

Un jucător care şi-a încercat norocul la o agenţie din Buzău, cu trei variante simple la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc a fost la doar un număr distanţă de câştigarea marelui premiu la Loto 6/49. S-a ales însă cu premiul de categoria a II-a în valoare de 159.355,60 lei.

Câştigul de categoria a III-a la Joker, în valoare de 155.333,63 de lei a fost obţinut pe un bilet jucat la o agenţie din Tulcea şi completat cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus, iar posesorul acestuia se poate considera desigur un norocos.

De noroc cu plus a avut parte un jucător care a jucat la o agenţie din Piatra Neamţ un bilet cu două variante simple la Joker şi 10 variante la Noroc Plus. Pe lângă câştigul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 147.722,08 lei, posesorul biletului norocos a obţinut la acelaşi joc şi cinci câştiguri de categoria a II-a şi patru de categoria a III-a, în total 178.854,88 lei.

Cu noroc a fost şi un bilet jucat la o agenţie din Bacău completat cu trei variante simple la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc. Posesorul biletului norocos s-a ales cu premiul de categoria a II-a al jocului Noroc, în valoare de 88.936,92 lei.

„Premiile mari au rămas în joc. Mult noroc şi inspiraţie în alegerea numerelor pentru următoarele trageri loto!”, transmite Loteria Română.