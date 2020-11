Jumătăţi de adevăr în scandalul avizelor de la spitalul „morţii“ din Piatra Neamţ

Marcel Ciolacu, şeful PSD şi al preşedintelui de Consiliu Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, în subordinea căruia se află spitalul, susţine că secţia funcţiona legal şi a prezentat în acest sens în spaţiul public mai multe documente. El acuză totodată adversarii politici de la PNL de minciună şi manipulare ordinară. „Iată avizele şi autorizaţia DSP care demonstrează că secţia ATI de la etajele 2 şi 3 ale Spitalul Judeţean Neamţ funcţiona în legalitate. Orban şi prefectul de Neamţ trebuie să se oprească cu minciunile, din respect pentru cei care au murit acolo”, a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook.

Primul document este un aviz prin care se aprobă modificarea structurii organizatorice a spitalului, cu o realocare a numărului de paturi, respectiv din 883, câte sunt în prezent, 550 pentru Boli infecţioase şi 333 pentru restul specialităţilor medicale, din care 34 de paturi sunt alocate ATI. Documentul are data de 15 aprilie 2020.

Al doilea document este autorizaţia sanitară de funcţionare a spitalului, document care se eliberează în fiecare an şi care poartă data de 11 august 2020. Documentele sunt valide, doar că, pe lângă ele, mai trebuia ceva.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ spun însă că spitalul a făcut modificări de saloane ATI şi circuite pentru pacienţi, fără avizul direcţiei, în chiar ziua producerii tragediei. „Pentru mărirea capacităţii secţiei ATI pentru pacienţii pozitiv COVID-19 au fost modificate circuitele funcţionale de la etajul II - prin construirea unui perete. Aici urmau să fie trataţi pacienţii pozitivi, în două saloane de câte 8 paturi. Până la acel moment, pacienţii pozitivi erau trataţi la etajul III. Pentru aceste modificări, unitatea sanitară nu a solicitat avizul Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ. Reconfigurarea secţiei ATI şi mutarea pacienţilor COVID pozitivi, de la etajul III la etajul II, a fost realizată fără aviz, în ziua de 14 noiembrie 2020. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi oricare unitate sanitară cu paturi au obligaţia de a solicita şi de a obţine, anterior intervenirii vreunei modificări, fie de structură, fie de circuite funcţionale, avizul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene”, se arată în comunicatul DSP Neamţ.

Prefectul judeţului, George Lazăr, spune, la rândul lui, că spitalul a greşit pentru că a făcut mutarea secţiei de ATI de pe un etaj pe altul fără a avea aprobarea DSP. Ulterior, conducerea spitalului a susţinut că secţia ATI avea aviz de la DSP Neamţ, iar modificările pentru extinderea acesteia s-au făcut în altă zonă decât cea în care s-a produs incendiul. Managerul spitalului, Lucian Micu, nu a putut fi contactat luni pentru a oferi mai multe detalii.

Surse din sistemul sanitar au declarat pentru „Adevărul” că managerii de spital nu pot face nicio modificare în spital fără avizul DSP-ului. „Prima dată se face o cerere de asistenţă la DSP – adică o discuţie prealabilă la care participă şi medicul epidemiolog din spital. Cererea de asistenţă se trimite de fapt după ce am discutat cu medicul epidemiolog. În urma cererii, DSP-ul ne spune dacă soluţia propusă de noi este corectă şi se încadrează în legislaţia existentă. În mod normal, medicul epidemiolog ar trebui să ştie şi nu ar trebui să am emoţii. După aceea, se începe proiectul de extindere, care trebuie să fie unul tehnic. La finalul lucrărilor, revine DSP-ul să vadă că lucrările au fost conforme. Şi abia apoi se primeşte avizul”, a explicat un manager de spital felul în care se face o mutare a unei secţii de pe un etaj pe altul în condiţii normale.

În condiţii de pandemie, pentru pacienţii COVID, avizele DSP sunt temporare şi sunt eliberate în regim de urgenţă, potrivit aceleiaşi surse. „De exemplu, noi am fost obligaţi acum de situaţia infectărilor cu COVID-19 să refuncţionalizăm anumite încăperi şi am trimis cerere la DSP să ne avizeze, după ce epidemiologul mi-a spus că totul este corect. Iar obţinerea avizelor temporare de COVID nu durează mult, se obţin foarte repede şi în format electronic”, a adăugat managerul.

Prin urmare, trebuie făcute cereri de avizare la modificarea circuitelor, la propunerea de reorganizare a anumitor secţii sau la schimbarea destinaţiei anumitor încăperi.

Totodată, din informaţiile de până acum, spitalul judeţean ar avea şi o autorizaţie de securitate la incendiu veche de 30 de ani şi mai bine, potrivit ISU Neamţ. Locotenentul Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamţ, a declarat că, la momentul construcţiei, respectiv în 1973, clădirea respecta legile în vigoare, dar că eventualele modificări survenite ca urmare a modernizărilor au nevoie de autorizaţie nouă. În plus, dacă spitalul a făcut şi modificări la instalaţiile interioare de alimentare cu oxigen, acestea trebuiau să aibă şi aviz de la ISCIR – Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

Tragedia de la ATI: managerul Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ demisionează

Lucian Micu (foto dreapta) a anunţat, luni, 16 noiembrie, că va demisiona din funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Acesta a mai precizat că noile paturi ATI, la SJN, vor fi funcţionale de luni, 16 noiembrie.

„Tragedia de sâmbătă seară din secţia ATI în urma căreia zece oameni şi-au pierdut viaţa ne-a afectat pe toţi. În special pe rudele pacienţilor, pe cadrele medicale care au intervenit să salveze şi să se salveze, cadre medicale din Piatra Neamţ şi medici din întreaga ţară. Stă în firea noastră, a oamenilor, ca în astfel de momente să căutăm vinovaţi, să cerem explicaţii, să ne dăm fiecare cu părerea ce a fost sau cum s-ar fi putut evita. Aşa, poate, sunt şi eu. Dar am învăţat că, înainte de toate, trebuie să fiu cerebral, iar asta am încercat să fac imediat după tragedie. Împreună cu echipa Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, am încercat şi am găsit soluţii pentru ca unitatea medicală să rămână funcţională. A fost important pentru pacienţii care ajung şi acum în stare critică să aibă un spaţiu adecvat în care să primească îngrijirile medicale necesare. Acum se lucrează pentru ca noile paturi ATI să fie operaţionale chiar de azi. Azi-noapte, am pus la dispoziţia anchetatorilor toate documentele necesare pentru a depista adevărata cauză care a produs incendiul”, a precizat Micu într-un comunicat.

În continuare, directorul demisionar se lansează într-un lung panseu privind interferenţele politice în actul medical, în condiţiile în care el însuşi a fost numit în funcţie exclusiv pe criterii politice: „Din păcate, politica este în tot şi în toate. O pot înţelege. Aşa este de 30 de ani încoace. De pe scaunele confortabile din birouri lucrurile stau diferit. Când eşti lângă patul bolnavului vezi realitatea. Activitatea medicală dintr-un spital este în subordinea Ministerului Sănătăţii, iar activitatea administrativă este în subordinea autorităţilor publice locale. Unii cu medicina, alţii cu banii. Între acestea mai apare şi politica. Nu toate lucrează împreună, ceea ce, uneori, este doar în detrimentul celor care ar trebui să conteze - pacienţii. Prezenţa mea în funcţia de manager al Spitalului nu mai ajută la acest moment cu nimic. A venit momentul să mă retrag şi să aştept ca specialiştii să stabilească foarte clar care au fost cauzele care au produs incendiul care a mistuit un salon şi a provocat răni adânci asupra multor oameni. Demisia mea va fi înaintată la prima oră a zilei de mâine (marţi – n.r.), nu înainte de a mă asigura că nu las lucrurile la întâmplare, ci că va exista o continuitate fără sincope”, este mesajul transmis de Lucian Micu.