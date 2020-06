Infirmieră din Olt, internată cu forţa şi umilită după rezultate contradictorii la testul anti-COVID. „Ce, bă, tu vrei condiţii ca la Viena?!“ EXCLUSIV

Pe 4 iunie, „Adevărul” a relatat că ambulanţierii din Olt sunt supuşi presiunilor şi ameninţărilor, după ce au anunţat că dau în judecată Serviciul Judeţean de Ambulaţă (SJA) şi cer daune de un milion de euro. Oamenii au fost nevoiţi să lucreze în perioada stării de urgenţă cu echipamente de protecţie neconforme, iar mulţi dintre ei s-au infectat cu noul coronavirus.



Soţia unuia dintre aceştia, Elena Lale, care este infirmieră, a relatat în exclusivitate pentru „Adevărul” prin ce a trecut săptămâna trecută, pe 11 iunie, atunci când a fost ridicată de la locul de muncă şi internată cu forţa, deşi ea a stat în izolare la domiciliu timp de 17 zile, iar testele pe care ea le-a văzut erau negative. Femeia spune că medicii de la spitalul din Slatina i-au comunicat, în prima zi de muncă după izolare, că e pozitivă.

Infirmieră: „M-au luat ca pe un căţel”

„Am vrut să merg la serviciu pe data de 11 iunie. Pe data de 10 m-au chemat la spital, m-au testat, dar n-au mai aşteptat să vină rezultatul: pozitiv sau negativ. Joi am mers la serviciu, mi-am desfăşurat activitatea în blocul operator. Am avut contact cu 48 de persoane în spital, vă daţi seama. La ora 14.00 au venit şi m-au luat din sala de operaţie pur şi simplu ca pe un căţel. Doamna care a venit era echipată cu halat, cu vizieră. Mi-a aruncat o mască din aia mai specială cum au domnii doctori şi doamnele asistente – eu sunt infirmieră – şi mi-a spus: Lili, te rog foarte mult, hai cu mine că eşti pozitivă. Te duc la infecţioase. Vă daţi seama, eu am rămas surprinsă după testul negativ să ies pozitivă”, a relatat Elena Lale.

Infirmiera a relatat că a fost internată într-un „bloc Covid” amenajat în spital, unde medicii aveau de gând să îi administreze un tratament cu Kaletra, Plaquenil şi Dexametazonă, medicamente care au contraindicaţii în anumite boli cronice. Elena Lale a refuzat, deoarece a suferit operaţie de tiroidă şi ştia că tratamentul i-ar putea face rău.

„M-au luat şi m-au aruncat acolo, m-au închis. Nu mi-a luat nimeni o tensiune, nu mi-a luat nimeni o temperature şi au venit (n.r. - şi au spus) că obligatoriu trebuie să iau acel tratament. Kaletra şi Plaquenil, care sunt pentru HIV. Eu, lucrând în spital, ştiu şi eu cu ce se mănâncă acestea şi am refuzat în totalitate. Au avut un comportament extraordinar de urât faţă de mine. Lucrând acolo, vă daţi seama că mă cunosc şi îi cunosc de 25 de ani” a relatat infirmiera.

Cum i-au vorbit medicii după ce a refuzat tratamentul

Medicii s-au arătat insultaţi de faptul că refuză tratamentul. „Când l-au luat pe soţul meu la spital nu avea niciun simptom, şi nu numai el: niciun ambulanţier, nici asistentele. Au fost asimpomatici toţi, dar li s-a dat tratament: Plaquenil, Kaletrea, Dexametazonă. Dar eu lucrând acolo, credeţi-mă că ştiu. Dacă eu luam acest tratament, când eu sunt operată de tiroidă, vă daţi seama ce se întâmpla cu viaţa mea? Au contraindicaţii! Dar domnii doctori şi doamna directoare şi domnii manageri nu s-au aşteptat ca eu, infirmieră, să le dau replica să nu mai îmi dea mie tratament. L-am refuzat pentru că ştiam ce se poate întâmpla după ce îl iei. Şi au fost surprinşi cum am negativat eu fără tratament! Păi, dacă n-am fost pozitivă. Am trei teste negative. Cum să mă scoţi pozitivă?!”, spune femeia.

Infirmiera a trecut prin alte teste, care au ieşit din nou negative. „Am cerut să fiu testată, m-au testat joi noaptea la ora 12. Vineri, mi-a ieşit testul negativ. Noaptea, m-au testat din nou: testul a ieşit iarăşi negativ. Cu toate acestea, sâmbătă şi duminică m-au ţinut între pacienţi pozitivi. Credeţi-mă că le-am spus că dacă nu îmi dau drumul mă arunc pe geam. Şi domnul şef de secţie continua mereu: ce, bă, tu vrei condiţii ca la Viena? Ai călcat protocolul României, facultatea mea mi-ai călcat-o în picioare, că refuzi tratamentul”, a relatat Elena Lale.

Întrebată care este numele medicului şef de secţie care s-a adresat astfel, infirmiera a spus că este vorba despre „doctorul Ionescu”.

Condiţiile din camera de izolare

„De asta am făcut treaba asta, că nu am mai suportat să fiu călcată în picioare. Nimeni nu a avut curaj să facă treaba asta. Dar uite că nu s-au aşteptat de la o simplă infirmieră că va face aşa ceva. Privare de libertate eu numesc ceea ce a făcut domnul Ionescu. Este un băiat tinerel care este şef de secţie. La Slatina am fost ţinută. Unde erau Internele au făcut au făcut un bloc Covid. Acolo am fost băgată. Pentru oamenii mai mari, cum ar fi asistenţi-şefi, doctori sau cunoscuţii oraşului erau condiţii. Ei erau cu rezervă, cu toaletă în camera, cu televizoare. Or, ăştia mai mici eram vai viaţa noastră! Eu eram într-o cămăruţă care era, cândva, camera de gardă a unui medic. N-aveam pretenţii la televizor, vă daţi seama. Dar toată mâncarea pe care o primeam de la familie – că nu puteam să mănânc de acolo – mi se strica, pentru că nu aveam frigider. Mi se punea o sticlă de apă la uşă, că nu aveam voie să ies, stăteam încuiată. Am stat de joi, de la ora 14.00 până luni, dar nici luni nu plecam dacă nu spuneam că în numele meu o să vorbească domnul avocat. După ce am spus cuvintele astea au venit şi mi-au spus; doamna Lale, să vă faceţi bagajul că plecaţi acasă. Dacă nu spuneam aceste cuvinte şi acum eram acolo”, mai spune femeia.

Avocat: „SAJ Olt nu a respectat un minim de siguranţă”

Avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru „Adevărul” că ambulanţierii au şanse să câştige procesul împotriva SAJ Olt. „Noi cerem acum despăgubiri de 50.000 de euro fiecare. A fost o sumă cerută la îndrumarea mea şi cred că 20.000-25.000 de euro reprezintă minimul ca despăgubire la care aceşti oameni sunt îndreptăţiţi, mai ales că stigmatul este unul foarte puternic în societate, când ai coronavirus şi lumea se uită lung la tine. Unde mai punem că vorbim de un incident la locul de muncă, pentru că Ambulanţa Olt nu a respectat un minim de siguranţă cu privire la oamenii ăştia, care erau în prima linie”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.





Apărătorul susţine că situaţia celor 20 de angajaţi de la Ambulanţa Olt nu este cu nimic diferită de cea a celor aproape 3.000 de cadre medicale ce s-au infectat cu acest virus.





„Acest caz nu este cu absolut nimic diferit de cel al unor medici din spitale care s-au infectat, atâta vreme cât se constată de fapt încălcarea condiţiilor de securitate în muncă”, a precizat acesta.

Nu în ultimul rând, Adrian Cuculis susţine că nu poate fi susţinut argumentul cum că întreaga ţară trecea printr-o stare de necesitate şi că astfel personalul medical ar fi trebuit să accepte minusurile acestei situaţii. „Nu există aşa ceva. Nu poţi să spui că pe situaţie de urgenţă se pot face astfel de derogări. Tocmai de aceea este situaţie de urgenţă, să confişti de la alţii, nu poţi să derogi de la dreptul la sănătate indiferent în ce stare eşti”, a mai subliniat avocatul.