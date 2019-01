Apă de calitate din foraje puturi oricând este bine venită.

Azi când scriu acest articol este luna ianuarie, cam toţi oamenii cu care discut despre foraje puturi isi inchipuie ca iarna nu se pot executa foraje puţuri pentru ca pamântul e ingheţat. Nu este adevărat, pământul nu ingheaţă mai mult de 50 cm niciodata in Romania. Pentru noi 50 de cm de pământ ingheţat e o nimica toată, sapele de foraj sunt făcute sa străpungă piatra, deci pămantul ingheţat il străpunge imediat fără nici cea mai mică problemă.

Asadar executăm foraje puturi oricând, chiar pe timp de iarnă. Problemele ce apar iarna se datorează precipitaţiilor intense, temperaturilor foarte scăzute si condiţiilor grele de trafic. Cu toate aceste probleme echipele Tipfor realizează foraje puţuri de cea mai bună calitate si pe timp de iarnă.

Preţurile la foraje puturi pe timp de iarnă cresc?

Desii condiţiile de lucru pentru angajaţii nostri sunt mult mai dificile pe timp de iarnă, iar randamentul nu este cel mai grozav, preţurile la foraje puţuri sunt la fel de bune ca in restul anului.

Calitatea forajelor pentu apă este afectată iarna?

In nici in caz! Dacă lucrările de foraje puţuri se execută in mod pofesional asa cum facem noi specialistii de la Tipfor, calitatea nu are de suferit chiar dacă e frig afară.

Trebuie ţinut cont că trebuie lucrat cu cele mai bune materiale asa incât lucrările de foraj sa aibă cea mai bună calitate.

Cele mai importante aspecte de care trebuie ţinut cont când doriţi sa realizaţi un put forat sunt;

-calitatea tubulăturii de foraj, in nici un caz tubulatura portocalie de canalizare. La foraje puturi trebuie folosită doar tubulatura certificată pentru apă potabilă.

-alegerea corectă a pietrisului margăritar ce se introduce in jurul tubulaturii puţului si care formeaza filtrul.

-identificarea si captarea corectă a stratelor acvifere aflate la mare adâncime

-izolarea stratelor acvifere. Intodeauna stratele acvifere de adancime trebuiesc protejate si izolate fata de cele de suprafata, acest lucru va duce la o lucrare de foraj de calitate.

-denisiparea si spălarea puţului sa se facă corespunzător asa incât sa ducă la limpezirea apei din puţ.

La predare apa forajului sa fie limpede, fără impurităţi sau nisip.

Tipfor realizează lucrări de foraje puţuri in toată Romania, dar in permanenţă avem echipe de lucru in urmatoarele oraşe; Bucureşti, Piteşti, Sibiu, Braşov, Buzau, Targovişte, Slatina, Ramnicu Valcea, Deva si Timişoara.

De asemenea compania Tipfor vă poate ajuta in executia forajelor pentru pompe de caldură in vederea incalzirii locuinţelor cu pompe de căldură geotermală. Realizăm foraje pompe de caldura de cea mai bună calitate si la cele mai bune preţuri din Romania.

Pentru oferte de pretţ contactaţi-ne la adresa de mail : office@tipfor.ro sau telefonic 0729104692 ing. Băsulescu Daniel.