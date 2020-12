EXCLUSIV Prof.dr. Viorel Alexandrescu, virusolog: „SARS-CoV-2 este un virus care a bătut toate recordurile!”

Vaccinurile sunt considerate printre cele mai mari invenţii ale medicinei moderne, ajutând la eradicarea multor boli infecţioase. Crearea şi dezvoltarea vaccinurilor implică un proces lung şi complex, considerat de foarte mulţi atât artă, cât şi ştiinţă.

Pandemia determinată de virusul SARS-CoV-2 a capacitat resurse uriaşe ştiinţifice şi financiare pentru găsirea unui ser care să pună capăt crizei sanitare care a afectat întreaga planetă. Într-un timp relativ scurt, giganţi farmaceutici precum Pfizer-BionTech şi Moderna au anunţat că au reuşit să obţină vaccinuri având la bază o tehnologie inovativă: aceea a unui ARN-ului mesager, obţinut pe cale sintetică.

Un vaccin sub presiunea timpurilor

Acest vaccin s-a născut sub presiunea timpurilor marcate de pandemie, subliniază prof.dr. Viorel Alexandrescu. ”Spre deosebire de un vaccin cum este cel gripal care este cunoscut din 1944 şi dezvoltat mereu – cel împotriva SARS-CoV-2 este unul complet nou. Şi, ca la un vaccin nou să poată fi găsite anumite structuri specifice şi care induc imunitatea anticorpilor şi celulară, trebuie făcute o serie întreagă de studii. Adică se studiază virusul în amănunţime”, adaugă universitarul.

Aceasta pentru că nu toate structurile virale determină formarea de anticorpi. ”Sau, mai bine spus, anticorpii cei mai importanţi sunt cei neutralizanţi, cei care anihilează virusul. În gripă sau HIV pot apărea anticorpi care nu acţionează prin neutralizarea virusului şi eliminarea lui”, mai spune profesorul.

Trei căi principale s-au găsit pentru obţinerea unui vaccin împotriva infecţiei cu SARS-CoV-2. Prima şi cea mai spectaculoasă este cea care foloseşte o tehhnologie inovativă şi anume a ARN-ului mesager.

”Proteina S este una de suprafaţă şi are rol de imunitate. Dar, până acum, toate încercările de a izola proteina şi a găsi anumite fragmente din proteină care este ca un spicul cum spunem noi, virusologii – adică exact acea porţiune imunogenă au fost necesare zile, luni în care s-a studiat. S-a găsit deci până la urmă o modalitate. S-a pornit de la acidul nucleic. Acest acid nucleic este un acid ARN care are capacitatea de a codifica, de a determina producerea unor proteine, inclusiv proteina S. Şi atunci, s-a izolat un acid nucleic din virusul SARS-Cov-2, care are inserată o genă a unor determinanţi din proteina S. S-a mers pe ideea găsirii unui vaccin sigur, care să nu dea reacţii secundare importante care să pericliteze viaţa vaccinatului”, mai spune profesorul.

”Vaccinul de la Pfizer-BionTech şi cel de la Moderna folosesc aceeaşi metodă.”

Patru etape, comprimate la trei

În mod normal, un vaccin care este complet nou, dar care nu este pentru o boală de urgenţă cum este pandemia, se face în patru etape care pot ţine un an, un an şi jumătate, adaugă specialistul.

”S-a reuşit, cu ajutorul agenţiilor de control, precum FDA-ul din SUA, să se scurteze şi să se accelereze acest proces de producere şi de control, Dar, înainte de a ieşi cu vaccinul pe piaţă sunt nişte teste obligatorii care trebuie făcute pe animale şi dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, nu se trece la testarea pe oameni. Pentru că vaccionul trebuie să fie foarte sigur. În timpul studiilor se testează anticorpii şi se urmăresc pe o perioadă destul de lună de 45 de zile reacţiile adverse. Şi vaccinurile lor sunt asemănătoare prin ARN, adică acela care codifică proteina S.”

Vaccinurile de la Pfizer şi Moderna au parcurs trei faze în loc de patru, dar, spune specialistul, s-ar putea ca în România să nu ajungă aceste seruri întrucât autorităţile americane au declarat că, mai întâi vor fi asigurate persoanele din SUA. ”Preşedinţii americani au spus: întâi America! Ceea ce înseamnă 300 de milioane de vaccinuri, adică 600 de milioane de doze, pentru toată populaţia. Gratuit.”

Vaccin cu virus atenuat

Există un alt vaccin făcut de AstraZeneca care este făcut cu un virus atenuat, adică neinfecţios, la care s-a inserat gena care codifică porţiuni din proteina S, mai spune prof.dr. Viorel Alexandrescu. ”Iar virusul acesta a dat o reacţie la faza a treia, o mielită transversă care este un accident destul de grav. Şi s-a făcut o pauză pentru a se vedea dacă se poate trece mai departe. Vaccinurile vii, atenuate, sunt foarte bune, dar putem avea şi surprize pentru apariţia unor fenomene adverse. Se pare că AstraZeneca va începe distribuţia în ianuarie-februarie.”

”Ruşii fac tot un vaccin viu, atenuat, după modelul AstraZeneca, dar fac cu două tipuri de adenovirusuri, nr. 5 şi nr. 26. Dar ruşii nu au trecut prin cele trei faze. Şi dacă îl lansează pe piaţă există riscuri, toată lumea a avertizat şi OMS dar şi marii specialişti din lume că trebuie să fie foarte atenţi. Faza a treia înseamnă practic o simulare pe o masă mare de oameni – 50.000 de oameni - şi acolo se poate multiplica numărul de reacţii adverse.”

Al treilea vaccin este cel făcut de chinezi care e cu virus întreg inactivat. ”Dar cum China are un miliard şi trei sute de milioane de oameni, nu cred că va ajune cu vaccinul şi pe la noi. Şi mai este ceva: opinia mea personală este că China nu a anunţat toate cazurile de infecţie.”

Tehnica mARN nu modifică genomul uman

Tehhnica ARN mesager nu aduce nicio informaţie care să modifice genomul uman, demontează universitarul una dintre ştirile false care circulă pe seama noilor vaccinuri.

”Tehnologia mARN n-a fost folosită până acum. S-a încercat în Ebola şi este în curs. Dar acum au făcut un efort extraordinar să se poată. Cele mai agresive sunt virusurile ARN care au şi o variabilitate foarte mare. ARN-ul mesager are informaţia de sinteză a proteinelor şi comandă sinteza proteinelor virusului. El se multiplică în milioane de particule care sparg celula şi trec la alte celule şi infectează ţesuturile în continuare. ARN-ul nu are informaţia care să modifice celulele în ansamblu, el are doar informaţia genetică să-şi producă proteina lui, adică să formeze particula virală. Acesta este ciclul infecţios.”

”Iar ceea ce s-a făcut cu acest vaccin bazat pe tehnologie mARN este că s-a luat ARN-ul şi s-a inserat o anumă genă care este una foarte bine studiată şi care să codifice anumite porţiuni din proteina S a virusului, noi îi numim determinanţi antigenici. Şi în felul acesta se creează anticorpi. Este un proces care este obişnuit la toate infecţiile. Înseamnă că toate infecţiile modifică organismul uman? Nu! Îl îmbolnăvesc, asta este altceva!”

”Nu este un virus de laborator”

Prof.dr. Viorel Alexandrescu mai spune că SARS-CoV-2 nu este nicidecum un virus scăpat din laborator. ”Este un virus care a bătut toate recordurile. El se elimină pe cale respiratorie, prin salivă, prin secreţie oculară, se transmite prin sânge laa donatori, pe cale fecalo-orală, prin spermă. Deci, a bătut toate recordurile. Este un virus care nu-i făcut în laborator! Natura este cel mai performant laborator. Natura poate să creeze monştri!”

Potrivit specialistului, SARS-CoV-1 este părintele SARS-CoV-2, virus care după o pauză de câţiva ani a evoluat în gazde animale până când a ajuns din nou la om şi se transmite aşa cum ştim. ”Asta este părerea mea!”

”Nu ştim cât va ţine imunitatea după vaccinare”

”La vaccinul gripal, dacă apare o pandemie de gripă cum a fost în 2009, s-a putut face în 5-6 luni vaccin pandemic şi s-a putut controla pandemia, dar tehnologia de preparare a vaccinului gripal este foarte bine pusă la punct de ani de zile. Pentru că pandemii au mai fost: în 1918, în 1957, în 1968 şi în 2009. Deci, virusul gripal e mult mai cunoscut. Pe când SARS-CoV-2 este un virus nou şi n-avem nici antivirale specifice cum avem în gripă cu care poţi să tratezi cazurile la început. Ei acum se caută şi se pare că vor apărea în ianuarie şi substanţe specifice antivirale pentru acest nou coronavirus.”

Problemele sunt altele, subliniază universitarul: ”Cât timp va ţine imunitatea după vaccinare? Asta nu o ştie nimeni şi câte doze vor fi? Se pare că două doze sunt suficiente. Moderna a încercat şi cu trei doze dar au constatat că nu se câştigă foarte mult în anticorpi, dar apar reacţii secundare mai multe. Şi atunci, au ajuns la concluzia că sunt suficiente două doze. Dar gândiţi-vă că pentru vaccinarea a 300 de milioane de oameni, trebuie fabricate 600 de milioane de doze.”

Cercetătorul recomandă în continuare românilor să fie atenţi şi să-şi protejeze sănătatea. ”Populaţia trebuie să respecte regulile de prevenţie. Israelul a instituit timp de două luni un blocaj destul de serios şi infectările au scăzut foarte mult. Românul trebuie să se obişnuiască cu restricţiile. Ştiţi cum este? Viaţa este mai scumpă decât orice. Orice se poate relua: chiar şi o economie care e distrusă se poate reface. Dar viaţa o mai aduci înapoi? Nu!”