Doar 58% din personalul medical este vaccinat. Raed Arafat şi Colegiul Medicilor susţin imunizarea obligatorie

Ministrul Sănătaţii, Ioana Mihăilă, a explicat că Executivul lucrează la un proiect de lege prin care cadrele medicale nevaccinate – medici, asistente, brancardieri – să fie obligate a suporta pe cheltuiala proprie teste periodice, dacă nu acceptă să se imunizeze până în septembrie.





„Preşedintele Colegiului Medicilor susţine această măsură şi chiar l-am rugat să facă un chestionar printre membrii Colegiului Medicilor ca să vedem şi părerea lor. În paralel, am început o documentare a situaţiei vaccinărilor în rândul personalului medico-sanitar în unităţile spitaliceşti”, a spus ministrul. Astfel, din datele parţiale reiese că, cel puţin în Bucureşti, peste 80-85% din medici sunt vaccinaţi, a arătat Mihăilă.





„Din personalul medico-sanitar, dacă luăm la nivel global, undeva la 58%, din datele parţiale pe care le avem până acum, sunt vaccinaţi”, a afirmat demnitarul.





Şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă susţine vaccinarea obligatorie a personalului medical. „E o abordare corectă, pentru că protejezi inclusiv pacientul aici. Să faci o protecţie reală într-un mediu în care este foarte propice să se răspândească boala, în spitale, unde ai oamenii în saloane, unde medicul şi asistenta se plimbă de la un pacient la altul, faptul că cer vaccinarea sau testarea nu are nimic ciudat, chiar este o măsură foarte normală”, a punctat medicul Raed Arafat.





Reacţia sindicatelor





Sindicatul SANITAS Bucureşti respinge însă obligativitatea vaccinării cadrelor medicale, „mascată prin impunerea testării personalului medical din bani proprii”, se arată într-un comunicat emis de instituţie.





„Organizaţia noastră va lupta cu toate armele legale pentru a împiedica obligarea vaccinării, mascată prin testarea obligatorie a cadrelor medicale din bani proprii. O astfel de acţiune - asumată public prin declaraţii de către ministrul Sănătăţii, dar şi de Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin recomandare - nu face decât să afecteze personalul medical, atât din punct de vedere uman, cât şi material. Colegii noştri vor trebui să se testeze periodic la trei sau şapte zile în funcţie de testul efectuat, asta dacă nu sunt vaccinaţi, şi să o facă pe cheltuiala lor în unităţile care îngrijesc pacienţi confirmaţi cu varianta Delta a virusului”, precizează sindicalişii.





Relaxări pentru vaccinaţi, restricţii pentru nevaccinaţi





În plus, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, este de părere că relaxările pot continua pentru persoanele vaccinate, însă pentru cei neimunizaţi trebuie să existe restricţii, dacă cifrele vor creşte semnificativ.





„Cred că, având în vedere evoluţia pandemiei, relaxările pentru vaccinaţi pot să continue şi mi se pare normal ca vaccinaţii să stea în continuare în birouri fără mască, dacă toţi cei din biroul respectiv sunt vaccinaţi, dar, pentru persoanele nevaccinate, care sunt cele mai expuse riscului, dacă cifrele cresc semnificativ, să existe restricţii. Ce am făcut a fost să prezentăm, de fapt, în coaliţie măsuri care au funcţionat în alte state. Acestea au fost ipoteze de lucru, nu s-a luat încă o decizie, urmează ca săptămâna viitoare să reluăm fiecare dintre aceste măsuri şi să vedem care vor fi considerate opportune”, a declarat ministrul Sănătăţii.





La rândul lui, şeful DSU, Raed Arafat, a explicat că, în valul 4, abordarea se schimbă şi ultimul lucru pe care şi l-ar dori autorităţile ar fi să închidă iar economia. Tocmai de aceea, el nu exclude ca accesul în anumite sectoare - cum ar fi industria HoReCa - să fie acordat măcar unei categorii de persoane: cele vaccinate. Săptămâna aceasta urmează să fie discutată o eventuală hotărâre a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă pentru măsurile care vor fi în vigoare de la 1 august.





„Vedem toată Europa ce face, vedem în jurul nostru care este modelul şi care este situaţia. Majoritatea ţărilor europene au restricţii mult mai mari decât la noi. În ziua de astăzi, poate rămânem printre cei mai puţin restricţionaţi, dar e clar că dacă începe să crească - şi foarte multe ţări se gândesc la acest aspect -, ne uităm la ce impact are pe sistemul sanitar şi mai ales pe secţiile de terapie intensivă. Dacă impactul este limitat şi dacă vaccinaţii duc la limitarea impactului pe terapie intensivă - şi sper să crească numărul lor, să nu mai ajungem la cazuri critice la spital -, abordarea este bună. Dacă vezi că este un impact major pe spitale şi pe terapie intensivă şi creşte şi mortalitatea, şi începem să intrăm într-un val cum am avut la sfârşitul anului trecut, începutul acestui an, abordarea este alta. Cert este un lucru: nimeni nu vrea să impacteze economia la maximum, adică impactul pe economie se va dori să fie cât mai mic. Asta înseamnă ca alternative gen: da, nu intră toată lumea într-un restaurant în interior, dar vaccinaţii vor putea să intre sau vaccinaţii şi testaţii vor putea să intre - măsuri pe care le vedem în Franţa, în Grecia în unele zone - va fi posibil să se întâmple”, a explicat Raed Arafat.





El a explicat că o eventuală restricţionare a accesului pentru nevaccinaţi s-ar face de la o anumită rată de incidenţă, care era luată în calcul şi anterior pentru introducerea de restricţii la nivel local - 3 la mie, 7 la mie etc. Nu va fi vorba despre o discriminare, pentru că nevaccinaţilor li se va da varianta testării pentru a avea acces în restaurante, de exemplu. Este o problemă de protecţie sanitară publică, nu de discriminare, spune Raed Arafat.





„În acest fel, permitem activităţilor economice să se desfăşoare. Poate limităm, dar nu cu o limitare cum a fost înainte, când nu aveam vaccinul şi nu puteam să facem aceste lucruri. Accept această soluţie, ca să nu am un impact economic major, ca să nu închizi totul. Dacă cineva îţi spune: «Nu vreau să mă vaccinez, nu vreau să mă testez, dar vreau să fac de toate şi nu mă interesează ce păţesc cei din jurul meu», atunci avem o problemă. Cel mai puţin corect lucru este ca orice om să creadă că poate să facă absolut orice vrea punând viaţa altora în pericol. Asta este cel mai puţin corect”, subliniază Raed Arafat.





91% din decesele apărute în ultimele patru săptămâni ca urmare a infectării cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în rândul persoanelor nevaccinate.

Şi, cu toate acestea, în România mai sunt şi astăzi cadre medicale care refuză să se vaccineze. De aceea, în încercarea de a limita răspândirea SARS-CoV-2 în următorul val al pandemiei, am putea urma calea Franţei, Italiei şi a Greciei în ceea ce priveşte silirea cadrelor medicale de a se vaccina. Deşi nu este vorba despre o obligaţie explicită de vaccinare, autorităţile au în plan să le condiţioneze activitatea în spital cadrelor medicale neimunizate, de efectuarea unor teste periodice costisitoare.