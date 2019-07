Doar 31% din produsele vândute în UE au ambalaj şi compoziţie identică

Analiza a mai scos la iveală că 22% din produse aveau o compoziţie diferită, deşi aveau un aspect similar, 9% din produse erau diferite în ceea ce priveşte compoziţia, dar aspectul era identic, în timp ce 27% din bunuri aveau un aspect diferit al ambalajului şi compoziţie diferită.

La sondaj au participat ţări precum Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ţările de Jos. Ţara noastră nu a fost inclusă în studiu pentru că nu a trimis produse pentru a fi testate.

Principalele produse testate în cadrul studiului au făcut parte din următoarele categorii: condimente, produse de cofetărie (inclusiv ciocolată, batoane de ciocolată, batoane, gumă de mestecat), băuturi dulci, produse lactate, cafea, supă la plic, băuturi calde, semipreparate, bere, cereale mic dejun, conserve din carne, peşte şi vegetale, formulă lapte praf şi biscuiţi dulci. Iar concluzia este că dublu standard este regăsit foarte mult la condimente, cafea, sucuri, bere, dar şi la biscuiţi.

„Este clar că până la urmă, dacă cumpărăm o gumă de mestecat, un suc şi o ciocolată, din ţara noastră şi dacă comparăm aceleaşi produse dintr-o ţară din vest, vom vedea diferenţe majore, din punct de vedere al compoziţiei, când comparăm cele două etichete”, explică Sorin Mierlea.

În ceea ce priveşte aspectul calităţii dublul standard, acesta are o infuenţă directă asupra stării de sănătate a populaţiei, spune expertul. „Dublul standard se referă şi la calitatea produselor, nu numai la conţinutul şi ingredientele produselor. Spre exemplu, două pachete de cafea care sunt identice înăuntru pot să nu respecte normele calitative ale Uniunii Europene deoarece atunci când analizăm cafeaua constatăm că unul dintre pachete are mai multe pesticide, în timp ce celălalt nu are deloc. Sper ca statul român să ia atitudine în această zonă şi să evalueze strict produsele existente pe piaţa din ţara noastră. Avem o stare de sănătate a populaţiei extrem de precară, pe anumite segmente am reuşit să ocupăm primele poziţii la nivelul Uniunii Europene, pe tema bolilor de cancer, a bolilor cardiovasculare, dar mai ales a obezităţii infantile. Din această perspectivă, cred că este un semnal de alarmă care trebuie continuat”, completează preşedintele InfoCons.

Legea privind dublul standard care prevede sancţionarea comercializării produselor şi serviciilor „falsificate supuse dublului standard” cu amenda de maxim 4% din cifra de afaceri, a fost votată recent în Parlamentul Europei.

