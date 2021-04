De unde apar diferenţele la timpul de aşteptare pe listele de vaccinare

Autorităţile spun că lungimea listei de aşteptare nu înseamnă neapărat că persoana respectivă va aştepta mai mult să-i vină rândul la programarea pentru imunizare. Practic, în acest moment, timpul de aşteptare depinde de capacitatea de vaccinare a centrului respectiv, ca şi de tipul persoanelor programate la vaccinare. Niciuna dintre aceste informaţii nu este însă disponibilă pe platformă.

Un bucureştean de 59 de ani, elegibil pentru categoria a treia de imunizare, mărturiseşte că s-a înscris în urmă cu doar o săptămână pe lista unui centru din Capitală, prin intermediul platformei informatice. „Am ales centrul de vaccinare organizat la Circul Bucureşti şi vaccinul Pfizer. În momentul în care m-am pus pe listă erau cam 2.300 de persoane. Nu am primit nicio notificare că sunt pe acea listă şi, timp de câteva zile, chiar am avut îndoieli că am urmat toţi paşii care erau necesari. Însă, spre surpriza mea, în urmă cu câteva zile am primit notificare pentru programarea la vaccinare. Mi-am ales ziua şi ora şi, în prima jumătate a lunii aprilie, merg să-mi fac prima doză. A doua doză ar trebui să o fac fix în ziua de Paşte şi mă întreb dacă centrul va rămâne deschis sau nu”, a povestit bucureşteanul. În acelaşi timp, sunt persoane care s-au înscris pe o listă de aşteptare încă din prima zi când s-a putut şi, deşi lista nu era lungă, nu au fost contactaţi nici până acum pentru a fi programaţi.

Factorii care influenţează timpul de aşteptare

Medicul Valeriu Gheorghiţă a explicat că, în cazul în care un centru are mai multe cabinete unde oamenii se pot imuniza, atunci şi timpul de aşteptare din listă este redus. Pentru că se preiau, zilnic, persoane din lista de aşteptare într-un număr mai mare, spre deosebire de alte centre, care au un număr redus de cabinete; sunt centre care funcţionează cu un singur cabinet, ceea ce înseamnă 60 de persoane pe zi. Lista de aşteptare evident că este mare, oamenii nu au de unde să ştie care e ritmul de vaccinare”, a subliniat medicul militar.

Un al doilea factor care influenţează timpul de asteptare al celor de pe listă este tipul persoanelor care se înscriu. Astfel, dacă pe lista respectivă se înscriu mai mulţi bolnavi cronici sau persoane peste 65 de ani, categorii prioritare pentru etapa a doua de imunizare, acestea vor fi imunizate primele. Platforma va selecta cu prioritate în proporţie de 75% bolnavi cronic şi vârstnici – care vor fi notificaţi primii – şi 25% angajaţi esenţiali, proporţie stabilită încă din etapa a doua a campaniei.

Platforma va fi modificată din aprilie

Experţii au explicat că pentru a putea vizualiza timpul de aşteptare este nevoie ca platforma să aibă un algoritm care să selecteze dintr-o bază de date încrucişată şi să pună un filtru: cine e bolnav cronic şi cine are peste 65 de ani, după CNP, şi o persoană din listă, care nu are niciun fel de prioritizare, astfel încât fiecare să poată vedea la un simplu click al câtelea este din listă şi să se poată face o estimare cât mai aproape de realitate. La acest algoritm se lucrează în prezent, iar modificarea în platformă va deveni operaţională de la jumătatea lunii aprilie, potrivit aceleiaşi surse.

Deja autorităţile au operat o modificare pe plaformă, în sensul în care este permisă programarea până la ora 24.00, şi nu doar între 8.00 şi 20.00, ca până acum. Un astfel de centru a fost deschis la Timişoara. Aceasta înseamnă un număr mai mare de vaccinări realizate într-un centru – 90 în loc de 60 de imunizări, câte se fac acum –, mai ales că există certitudinea unei ritmicităţi a primirii dozelor şi a deschiderii de noi fluxuri de imunizare.

Cât priveşte intrarea sau scoaterea unor centre de pe platformă, decizia aparţine direcţiilor de sănătate publică. „Sunt şi centre care au doar liste de aşteptare, pentru că oamenii fac rapeluri deocamdată şi ne cam apropiem de sfârşit şi cu rapelurile. Un centru care funcţionează la capacitate maximă doar pentru rapeluri este scos, temporar, din platformă. Spun asta pentru că mai sunt unii oameni care se întreabă de ce au dispărut unele centre de pe platformă”, au explicat surse din sistem.