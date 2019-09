Cum ne îmbolnăveşte încălzirea globală. Care sunt cele mai expuse persoane

Nu sunt ferite de pericol nici persoanele sănătoase deoarece, în timp, poluarea afectează grav plămânii şi inima, spun oamenii de ştiinţă.







Concret, un studiu al cercetătorilor de la Harvard demonstrează că încălzirea climei are efecte directe asupra stării de sănătate a populaţiei mondiale. Spre exemplu, creşterea temperaturii cu un grad Celsius peste, duce la o rată cu 3,6% mai mare a mortalităţii cauzată de bolile respiratorii şi creşterea cu 3,4% a mortalităţii cardiovasculare. În plus, numărul pacienţilor care au fost internaţi din cauza bolilor de inimă a crescut cu 6%, afecţiuni asociate cu expunerea la poluare. Totodată, a crescut şi numărul bolnavilor de diabet, tot din această cauză. Afectaţi sunt şi cei care suferă de alegii întrucât creşterea temperaturilor şi a concentraţiei de dioxid de carbon din atmosferă conduc la înrăutăţirea simptomelor alergiei. Conform experţilor, atunci când temperaturile cresc, creşte exponenţial şi cantitatea de polen produsă de plante, aşadar alergiile devin mai grave iar numărul celor afectaţi, mai mare. În plus, temperaturile extrem de ridicate şi deteriorarea stratului de ozon duc la creşterea riscului de cancer de piele.





Factor în declanşarea autismului





O altă categorie de persoane afectate de către încălzirea globală este cea a femeilor însărcinate şi a copiilor acestora. Un ginecolog din San Diego a demonstrat în peste 60 de studii realizate în America, că poluarea şi căldura conduc la naşteri premature şi o greutate scăzută a fătului la naştere. Mai mult, poluarea poate crea boala Alzheimer şi poate fi un factor în declanşarea autismului la copii, mai spun oamenii de ştiinţă americani. La rândul lor, şi pediatrii trag un semnal de alarmă şi spun că schimbările climatice afectează dezvoltarea copiilor.





Spre exemplu, un pediatru de la Şcoala de Sănătate Publică de la Harvard a arătat cum poluarea şi schimbările care afectează clima globală afectează dezvoltarea plămânilor şi creierului. Cei mai afectaţi sunt copiii cu vârsta sub cinci ani.





Nu în ultimul rând, schimbările climatice au efecte şi asupra sănătăţii mintale. Asociaţia Americană de Psihologie a demonstrat că încălzirea globală creează depresie, stres şi anxietate şi totodată, agravează simptomele celor care suferă deja de afecţiuni psihice.

„Schimbările climei sunt, fără doar şi poate, cea mai mare provocare din timpurile noastre, cauzând suferinţă a sute a milioane de oameni în toata lumea”, declara recent fostul secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Kofi Annan. Pe lângă boli, decesele sunt o altă cauză a efectelor produse de către schimbările climatice. Aproximativ 315.000 de persoane îşi pierd viaţa în fiecare an din cauza efectelor încălzirii globale, experţii estimând ca numărul victimelor va creşte cu 50.000 până în anul 2030.



