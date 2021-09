Criza locurilor la ATI: inspectorii DSP, puşi să monitorizeze paturile

Creşterea explozivă a numărului de cazuri de COVID-19 a umplut spitalele. În secţiile de ATI unde se află internaţi bolnavii în stare gravă, situaţia este critică. Marţi, 21 septembrie, mai erau libere 16 paturi de ATI la nivel naţional pentru aceşti pacienţi, altele decât cele rezervate persoanelor cu COVID-19, dar care au şi alte patologii medicale, potrivit datelor oficiale. În Bucureşti mai erau disponibile şase paturi.

Conform datelor existente în aplicaţia alerte.ms, la nivel naţional, existau 1.131 de paturi de ATI destinate pacienţilor COVID-19, însă, cel mai probabil, nu toate erau operaţionalizate, astfel că numărul real al celor funcţionale este sensibil mai mic. De aceea, potrivit informaţiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, ocuparea a 990 de paturi ATI de către pacienţii COVID a lăsat doar 16 paturi ATI libere la nivelul întregii ţări. În Bucureşti erau avizate de Direcţia de Sănătate Publică 239 de paturi de ATI pentru pacienţii cu COVID-19.

Plan naţional de rezilienţă

În aceste condiţii, Ministerul Sănătăţii a lansat marţi un plan naţional de rezilienţă asumat la nivelul fiecărui judeţ. Acesta conţine lista spitalelor care vor creşte numărul de paturi pentru pacienţii confirmaţi cu COVID-19, ordinea şi modalitatea în care se va face acest lucru, în funcţie de evoluţia epidemiologică în situaţia actualului val pandemic, listă care poate fi consultată pe site-ul ministerului.

Ministrul interimar Cseke Attila a dispus trimiterea pe teren a peste 180 de inspectori sanitari de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică care să verifice, zilnic, pe teren, situaţia paturilor de Terapie Intensivă COVID-19, potrivit unui comunicat al instituţiei. Aceştia se vor asigura că paturile există fizic şi sunt utilizate în conformitate cu deciziile asumate din planul mai sus citat.

„În două săptămâni, ajungem la 6 la mie“

Potrivit cercetătorului Octavian Jurma, chiar şi măsurile superficiale pot avea un impact mare la ratele uriaşe de creştere pe care le înregistrează România în acest moment. „În această săptămână, toate judeţele vor intra în vechiul scenariu galben de peste 1 la mie, iar multe judeţe, alături de Bucureşti în scenariul roşu de peste 3 la mie. În majoritatea judeţelor, perioada de tranziţie de la 3 la 6 la mie este de doar două săptămâni, deci certificatul verde va deveni inutil exact în momentul în care am început să ne lămurim cum se foloseşte“, apreciază dr. Octavian Jurma.





Dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a apreciat situaţia actuală privind evoluţia cazurilor de COVID-19 ca fiind „îngrijorătoare“: „Situaţia este una îngrijorătoare şi acest lucru îl vedem cu toţii. Avem creşteri continue în fiecare săptămână. Într-o săptămână am avut o dublare, deci săptămâna trecută am început-o cu 2.500, am terminat-o cu 5.000 şi ceva de cazuri. Asta ne atrage atenţia că suntem într-o fază în care trebuie să acţionăm foarte responsabil“, a declarat Raed Arafat.

Medicul a făcut un nou apel la vaccinare şi la respectarea regulii de purtare a măştii sanitare în spaţii interioare, precum şi în mijloacele de transport public ca măsură de protecţie în faţa formelor grave de infecţie.

Românii alimentează pandemia

Dr. Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătăţii, actual consilier onorific pe probleme de sănătate publică al premierului, a afirmat că România „tot numără paturile de ATI pentru bolnavii de COVID-19 fără a face nimic pentru a nu umple aceste paturi“. „Numărul de cazuri exact nu-l ştie nimeni. Nu ştiu dacă suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000. La numărul de cazuri declarate, înmulţeam anul trecut cu 5 până la 10, ca să ştim numărul real de cazuri. Faptul că testările se pot face şi acasă, cu teste luate din farmacii, faptul că se pot face forme şi mai uşoare de boală, iar unii nu le mai declară, ne fac să credem că avem mult mai multe cazuri, chiar şi acum. Avem şi în acest moment mai multe cazuri, dar lumea începe să trateze aceste cazuri ca pe o gripă sau manifestă siguranţa celor care poate s-au vaccinat sau a celor care au trecut prin boală, sau a celor care fac o formă uşoară“, a spus Nelu Tătaru.

Fostul ministru a adăugat că pandemia nu va dispărea dacă nu vom ajunge la un grad de imunizare de 70% şi că s-ar putea impune restricţii pentru cetăţenii români dacă nu ajungem la rata de vaccinare din alte state europene.





„Sunt state europene care, prin introducerea unor restricţii, au ajuns la rate de imunizare de 60, 70, chiar 80%. Noi, în aceste momente, mergem pe aceleaşi discuţii antivaccinare, bagatelizăm tot ce înseamnă pandemie. Vedeam un studiu din Danemarca, ţară care ajunsese la 72% rată de vaccinare, şi îşi făceau griji de ceilalţi comunitari, românii şi bulgarii, care ar putea să întreţină această pandemie. Sunt discuţii şi sunt studii pe care fiecare stat şi le face, dar restricţiile nu vor întârzia să apară“, a apreciat consilierul.

Aproape 1.000 de pacienţi la ATI

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marţi 6.789 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. 129 de persoane au decedat, 8 dintre acestea fiind vaccinate. La ATI sunt internaţi 990 de pacienţi, dintre care 20 sunt copii. În total, 229 de copii cu COVID-19 sunt în spital. Rata de infectare în Bucureşti, unde sunt peste 1.000 de cazuri noi, se apropie de 3 la mie, ceea ce implică noi restricţii şi utilizarea certificatului verde.