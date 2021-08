Creşte alarmant numărul tinerilor nevaccinaţi care se infectează cu tulpina Delta. DSP-urile, în alertă

Capitala australiană Canberra a intrat de joi într-o carantină de 7 zile în urma depistării unui singur caz de contaminare cu SARS-CoV-2, potrivit AFP. Cei 400.000 de locuitori ai oraşului unde îşi are sediul guvernul s-au alăturat în acest fel milioanelor de australieni din sud-estul continentului siliţi să stea în casele lor. „Este cel mai grav risc sanitar întâmpinat în teritoriu de la începutul anului şi chiar de la începutul pandemiei”, a apreciat şeful guvernului, Andrew Barr.

„Ai văzut că incendiul s-a stins şi singur?”

„Vă imaginaţi ce revoltă ar fi stârnit în România o asemenea măsură adoptată de guvern pentru protecţia cetăţenilor din Bucureşti”, a comentat dr. Octavian Jurma, pe pagina sa de socializare. „Ştim asta pentru că în capitala României nici la o incidenţă imensă de 1 la 100 (nu de 1 la 400.000 ca în capitala Australiei) carantina nu a fost luată în calcul. Australia şi Noua Zeelandă tratează 1 caz la 100.000 ca şi cum ar fi 1.000 de cazuri la 100.000 (adică 10 la mie) pentru simplul motiv ca un 1 caz va deveni 1.000 în câteva săptămâni dacă îl laşi să evolueze liber. Prin urmare, la fel ca în cazul unui incendiu, o măsură de prevenţie este cu atât mai eficientă, mai puţin costisitoare şi durează mai puţin timp, cu cât este aplicată mai devreme”, consideră omul de ştiinţă.





Prin comparaţie, în România, avem politica struţului, potrivit căreia măsurile se amână cât mai mult posibil până devin inutile. „Şi atunci exclamăm: aţi văzut ca s-a stins incendiul şi singur! Deşi e o lozincă bună pentru politicieni, e o consolare mică pentru zecile de mii de familii care au pierdut pe cineva drag din cauza bolii COVID-19”, adaugă dr. Jurma.

„Au început după noi, dar sunt înaintea noastră”

Aşa se face că România, mai spune cercetătorul, are mai mulţi oameni morţi de COVID-19 decât are Australia persoane infectate, la o populaţie similară.





„E adevărat că doar 20% din populaţie e vaccinată cu două doze (faţă de 26% la noi), însă deja 37% din populaţie este vaccinată cu minimum o doză (faţă de 26,5% la noi). Chiar dacă Australia ar opri azi vaccinarea, nu îi vom ajunge din urmă nici până la finalul anului în ritmul actual de vaccinare”, consideră Jurma. Nemaipunând la socoteală faptul că australienii au început vaccinarea la câteva luni după noi: „Dar se vaccinează într-un ritm incomparabil mai alert decât România, semn că ei au înţeles că rolul măsurilor non-farmaceutice de protecţie (carantină, testare etc.) este să ţină pandemia sub control până în momentul imunizării de turmă prin vaccinare. E normal, ce sens are să stai în carantină dacă nu te vaccinezi când e disponibil vaccinul? Noi, în schimb, nu am stat în carantină şi nu am mai avut restricţii serioase încă de anul trecut. Acum suntem cea mai relaxată ţară din Europa, prin urmare nu vedem nici necesitatea de a ne imuniza prin vaccinare, dimpotrivă, ne fălim cu numărul mare de români care s-au imunizat prin infectare”, subliniază cercetătorul.





Negaţioniştii şi antivacciniştii au câştigat categoric bătălia pentru consensul public şi politic în privinţa pandemiei în România. „Pentru majoritatea românilor e prea târziu să îi mai convingem că boala este experimentul, nu vaccinul”, constată acesta.





Ţările care au optat pentru imunizarea prin infectare vor avea însă un cost în vieţi umane şi economic mult mai mare decât ţările care au optat pentru imunizarea prin vaccinare, conchide expertul.

Infecţiile cresc alarmant la tineri

Între timp, numărul infecţiilor creşte mai ales în rândul tinerilor. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Andrei Baciu, incidenţa crescuse cu 120-130% în ultima decadă a lunii iulie, comparativ cu perioada precedentă, mai ales la grupa de vârstă 20-39 de ani.





Potrivit lui Baciu, explicaţia rezidă în faptul că este o perioadă de concedii, iar tinerii călătoresc mult, merg în străinătate, se văd cu alţi oameni şi în acest fel creşte riscul de infecţie. „Avem două opţiuni: sau ne vaccinăm şi evităm o formă gravă de boală, spitalizare, deces, plus beneficiile pentru cei apropiaţi, familie etc. pe care am putea eventual să-i îmbolnăvim, şi cea de-a doua - mască şi celelalte măsuri, care nu ne oferă o protecţie biologică maximală, ne oferă o protecţie de infectare, însă vedem că este suficient un singur moment de neatenţie ca să contractezi virusul şi să te infectezi”, a avertizat secretarul de stat.





Un pacient de 34 de ani, nevaccinat, în stare gravă la Spitalul Babeş din Timişoara





Între timp, un tânăr în vârstă de 34 de ani se află în stare gravă la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 şi intubat. Bărbatul nu s-a vaccinat pentru că a citit că serurile anti-COVID fac rău şi nu a mers a timp la spital, convins că oxigenul distruge alveolele pulmonare. Bărbatul în vârstă de 34 de ani a ajuns la spital cu afectare pulmonară, nevaccinat, uşor ponderal şi cu hipertensiune arterială. Duminică, medicii au luat decizia de a-l intuba în încercarea de a-i salva viaţa. „Citise din tot felul de surse neverificate medical că oxigenul distruge alveolele, că vaccinarea cu ARN Mesager sau cu alte tipuri poate să produc degradări şi alte tipuri de boli şi luase decizia să nu se vaccineze”, a declarat medicul Cristian Oancea, de la Spitalul „Victor Babeş” din Timişoara.







Acesta a menţionat că pacientul a ajuns la spital „în ultimul moment”, la presiunile familiei şi ale prietenilor. „Acum, colegii din Terapie Intensivă se chinuie să îi salveze viaţa”, a adăugat medicul. Conform acestuia, în Spitalul „Victor Babeş” din Timişoara secţia de terapie intensivă destinată pacienţilor cu patologia COVID este plină, iar pacienţii nevaccinaţi ajung la unitatea medicală cu forme severe şi foarte severe ale bolii, în timp ce cei vaccinaţi au forme uşoare ale infecţiei.





Direcţiile de Sănătate din judeţe, alertate de Ministerul Sănătăţii, în contextul creşterii numărului de cazuri

Ministerul Sănătăţii a cerut luni Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară să verifice stocurile de materiale şi echipamente de protecţie necesare din spitale în contextul creşterii numărului de cazuri de Covid-19. Totodată, Ministerul Sănătăţii solicită direcţiilor de sănătate să colaboreze cu spitalele pentru a pregăti din timp documentaţia necesară aprobării unui număr mai mare de paturi pentru pacienţii confirmaţi sau suspecţi Covid-19.

Ministerul Sănătăţii a inclus aceste solicitări într-o notă de informare transmisă luni tuturor direcţiilor de sănătate publică din ţară.

În document se mai arată că este necesar să fie scurtat timpul de reacţie în momentul în care contextul epidemiologic se va înrăutăţi.

De asemenea, direcţiile de sănătate judeţene sunt rugate să facă o centralizare a numărului de paturi ce ar putea fi alocate pacienţilor pediatrici, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii menţionând că tulpina Delta afectează într-un număr mult mai mare copiii şi populaţia tânără. În acelaşi document se mai solicită ca direcţiile judeţene să se asigure că aparatele de ventilaţie şi sistemele de alimentare cu oxigen din spitale funcţionează în parametri optimi şi nu vor fi probleme cu aprovizionarea cu oxigen.

Totodată, spitalele vor transmite ministerului numărul de cadre medicale ce ar trebui detaşate în unităţile ATI în cazul în care acestea ar funcţiona la capacitate maximă.