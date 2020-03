Cine este Bogdan, tânărul interpret în limbaj mimico-gestual care ajută voluntar Ministerul de Interne

Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Specială şi este interpret în limbaj mimico-gestual în cadrul Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România.

Ministerul de Interne a transmis mulţumiri acestuia, care îi ajută voluntar, pentru ca informările să aibă un caracter incluziv.

„El este cel care ne ajută de fiecare dată când avem nevoie ca mesajele noastre să ajungă şi la oamenii cu dificultăţi de auz.

Un om de o modestie remarcabilă a venit după prima noastră transmisie live şi ne-a spus:

- Vă mulţumesc!

- Pentru ce, Bogdan?

- Pentru că m-aţi chemat şi aţi dat astfel, unei categorii aparte de oameni, şansa de a afla cum trebuie să se protejeze în această perioadă.

- Noi îţi mulţumim pentru că din timpul tău liber vii să ne ajuţi.

- În zilele acestea nu există timp liber! Mă bucur că pot face asta!

- E miezul nopţii ai cu ce să te întorci acasă?

- Nu vă faceţi probleme, vă rog! Mă descurc. Dar am o singura rugăminte, îmi puteţi da o masca de protecţie pentru acasă? Am grijă de o pisică pe care trebuie să o duc zilnic la tratament şi as vrea să mă protejeze când ies din casă. Contra cost sau o să cumpăr una şi v-o aduc data viitoare!

Dar noi am auzit doar "Data viitoare", din care am înţeles angajamentul şi dorinţa unui om cu suflet mare de a contribui la efortul pe care cu toţii îl facem pentru limitarea îmbolnăvirilor.

El este Bogdan. Un român care şi-a asumat să ne ajute dintr-un motiv pe care poate încă nu şi l-a căutat, dar pe care noi i l-am găsit: din patriotism”, a declarat MAI, pe pagina sa de Facebook.

Şi Adriana Săftoiu a trimis mulţumiri lui Bogdan.



„Apreciez faptul că singurele declaraţii de presă care sunt interpretate in LSR (Limba Semnelor Române) sunt cele de la MAI. E singura sursă de informare şi pentru persoanele cu deficienţe de auz