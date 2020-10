Ce trebuie să ştii când angajezi detectivi particulari

Cine şi în ce scopuri poate apela la un detectiv particular

Un detectiv particular are aparatură specială, modernă, care îl ajută în investigaţii. Acesta poate surprinde mişcări şi de la distanţe mari, fără că persoană respectivă să-şi dea seama că este urmărită. Se îmbracă normal, în civil, astfel încât să nu dea de bănuit şi îşi face muncă discret.

La serviciile unor detectivi particulari pot apela atât persoane fizice cât şi juridice. Lista de servicii pe care o regăsim la agenţia Vestigo.ro include opţiuni pentru companii, dar şi pentru persoane fizice. Atât companiile cât şi persoanele fizice pot apela la servicii de: investigaţii (persoane, acte, bunuri), supraveghere operativă (filaj sau contrafilaj), operaţiuni sub acoperire sau detectare de microfoane.

Prioritatea detectivilor particulari de la Vestigo.ro este aceea de a le oferi clienţilor servicii de investigaţii de cea mai bună calitate profesională şi morală. Scopul lor suprem fiind acela de a fi cât mai aproape de perfecţiune în acest domeniu.

De asemenea, cei de la Vestigo.ro oferă audit de securitate a reţelelor informatice office şi/sau personale, securizarea acestora şi consultanţă în vederea prevenirii interceptărilor comunicaţiilor prin internet sau a scurgerilor de informaţii esenţiale.

Este legal să apelezi la un detectiv particular?

Angajarea unui detectiv particular nu implică încălcarea legii. Oricine poate apela la serviciile unui detectiv particular pentru supravegherea unei persoane, iar probele pot fi folosite şi în instanţă, dacă este necesar. Aceste lucruri nu duc la încălcarea legii. Detectivul particular are dreptul să desfăşoare activităţi de supraveghere operativă, adică să urmărească persoane ori să supraveghezeimobile ori alte locuri de interes şi să obţină fotografii, înregistrări video sau alte probe.

Principiul călăuzitor al activităţii Vestigo.ro este următorul: detectivul particular este confidentul şi îndrumătorul clientului. Prioritatea Vestigo.ro este aceea de le a oferi clienţilor servicii de investigaţii private de cea mai bună calitate profesională şi morală. Asadar, apeleaza la o firma de detectivi cu încredere.

Care sunt costurile pentru serviciile unui detectiv privat

Probabil primul lucru la care multe persoane se gândesc înainte de a apela la serviciile unui detectiv privat sunt costurile. Deoarece serviciile sunt diferite de la un caz la altul şi preţurile diferă. Nu există un preţ standard, deoarece nici serviciile oferite nu sunt standard. Acestea se stabilesc de la un caz la altul. De exemplu, în cazul unui filaj poate fi necesar ca detectivul să se deplaseze în alt oraş sau poate dura mai mult până când o persoană este prinsă în acţiune.

Trebuie să ştii că firma de detectivi VESTIGO îşi desfăşoară activitatea la preţuri fără concurenţă pe întreg teritoriul ţării dar şi la nivel internaţional şi este pe deplin angajat să respecte în raport cu prevederile legale confidenţialitatea informaţiilor rezultate în urmă consultaţiilor acordate.

Costul serviciilor sunt trecute în contract, la fel şi modalitatea de plată. În general, pentru activitatea de filaj – urmărire/supraveghere trebuie să plăteşti un avans de 50% la semnarea contractului, dar pentru alte servicii se poate solicită plata integrală la dată semnării contractului.

Persoanele care au nevoie de un detectiv particular pot apela cu încredere la serviciile unui detectiv privat de la Vestigo.ro. Consilierea este gratuită iar clienţii nu trebuie să-şi facă griji cu privire la confidenţialitate, deoarece detectivii Vestigo.ro asigura confidenţialitatea absolută a datelor şi informaţiilor puse la dipsozitie de clienţi, în acord cu legile în vigoare în statele UE.