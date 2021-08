Ce spune preotul Francisc Doboş despre controversa „GEN vs. SEX” din noile cărţi de identitate electronice

Un aspect controversat, tot mai discutat săptămâna aceasta şi care a împărţit România în două tabere este înlocuirea rubricii „sex” cu „gen” pe noua carte de identitate.

„O ţineam sus şi tare că sunt Papesa Francisc. Oamenii râdeau de mine, evident. Dar eu am devenit supi şi strigam peste tot că sunt discriminată, gen. Mă înţelegi?! Când biologia m-a trezit să merg la baie am descoperit că eram doar Papa Francisc. Iar când m-am trezit din vis am văzut că eram doar popa Francisc. Doamne, tu mi-ai dat sexul iar eu căutam genul. Mulţam că mă trezeşti mereu la cine sunt cu adevărat :))) Capisci?!”, a scris preotul catolic pe Facebook, în contextul controversei gen vs. sex din cartea de identitate electronică.