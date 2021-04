Care sunt simptomele miocarditei şi cum se tratează. Ce spune compania Pfizer despre această afecţiune asociată cu vaccinul lor

La mai bine de o luna de cand primele vaccinuri impotriva COVID-19 au fost autorizate de catre Statele Unite si Comunitatea Europeana, peste 100 de milioane de doze au fost folosite in intreaga lume. Si chiar daca multi dintre noi am inteles procesul stiintific al producerii unui vaccin, stim cat de importante sunt vaccinurile in lupta impotriva infectiilor si avem incredere in medici si oamenii de stiinta, inca avem o serie de intrebari si temeri in ceea pe priveste aceste vaccinuri noi, care ne influenteaza decizia de a ne vaccina, cu atat mai mult cu cat exista atat de multe zvonuri transmise online si pe retelele de socializare.

Israelul analizează câteva cazuri de miocardită la persoane vaccinate cu Pfizer

Ministerul sănătăţii din Israel a spus că examinează un mic număr de inflamaţii ale muşchiului inimii la persoane care au primit vaccinul Pfizer contra Covid-19, dar încă nu s-a tras nicio concluzie privind o legătură între acestea, transmite Reuters. Compania a precizat, însă, că această problemă nu are o rată de apariţie mai mare la cei vaccinaţi decât în cadrul populaţiei generale.

Reacţia companiei Pfizer

”Ministerul Sănătăţii examinează acum dacă este vorba de un exces de morbiditate (rata de îmbolnăvire) şi dacă poate fi atribuită vaccinului”, a spus Nachman Ash , coordonatorul campaniei de vaccinare din Israel, referindu-se la aceste date drept un ”semn de întrebare” şi subliniind că nu s-a tras nicio concluzie.

Stabilirea unei legături, a explicat el, ar fi dificilă deoarece miocardita, o problemă de sănătate ce adesea se vindecă fără complicaţii, poate fi provocată de o mare varietate de virusuri, iar în anii anteriori au fost raportate un număr similar de cazuri.

Pfizer a spus că ”ştie despre faptul că în Israel au fost observate cazuri de miocardită ce au apărut, predominant, la bărbaţi tineri care au primit vaccinul contra Covid-19 al Pfizer / BioNTech”.

”Evenimentele adverse sunt analizate în mod regulat şi în amănunt şi nu am observat o rată mai mare de miocardită decât era de aşteptat în populaţia generală. Nu a fost stabilită o legătură cauzală cu vaccinul. Nu există dovezi la acest moment care să ducă la concluzia cu miocardita este un risc asociat cu administrarea vaccinului Pfizer / BioNTech”, a transmis compania Pfizer.

Efectele secundare ale vaccinurilor cu ARN mesager

Efectele secundare care pot aparea in cazul vaccinurilor ARNm sunt cauzate ca parte a raspunsului imun la vaccinuri. Conform rezultatelor studiului clinic, cele mai frecvente efecte secundare asociate cu vaccinul Pfizer au fost usoare sau moderate: durere si inflamatie la locul injectarii, oboseala, cefalee, dureri musculare si articulare, frisoane si febra. Acestea s-au ameliorat in cateva zile dupa vaccinare si apar, in general, mai des dupa a doua doza.

Rareori, ca si in cazul altor vaccinuri, anumite pesoane pot dezvolta reactii alergice. Centrele de vaccinare sunt pregatite pentru a asigura asistenta adecvata in aceste cazuri.

Cel mai cunoscut mit privind vaccinurile împotriva COVID-19 se referă la faptul că miocardia este o afecţiune asociată cu serurile pentru imunizarea populaţiei.

Ce este Miocardia şi ce simptome prezintă

Miocardita reprezintă inflamaţia muşchiului inimii-miocardul. Poate afecta atât funcţia contractilă a inimii – funcţia de pompă, cât şi funcţia electrică- ducând la tulburări de ritm. Miocardia apare

Miocardita este o boală severă a inimii din mai multe motive. Pe de o parte, inflamaţia miocardului se poate solda în timp cu formarea de cicatrici în muşchiul inimii care, o dată formate, nu mai dispar niciodată şi pot la rândul lor să genereze în timp multiple complicaţii: tulburări ale ritmului cardiac, deficienţa de contracţie a inimii cu dezvoltarea aşa numitei insuficienţe cardiace şi altele. Pe de altă parte, în faza acută a miocarditei pot apărea complicaţii redutabile dintre care unele pot fi ameninţătoare de viaţă, cum ar fi tulburările acute şi severe ale ritmului cardiac, care pot duce chiar la moarte subită.

Miocardita oate fi cauzată de o infecţie virală, cel mai frecvent în sezonul rece, dar poate rezulta şi ca o reacţie adversă la un medicament sau face parte din tabloul clinic al unei boli autoimmune – lupus de exemplu.

Simptomele cele mai frecvente sunt: durerea toracică, fatigabilitatea, dispneea – respiraţie dificilă la mers sau de repaus, palpitaţiile. În cazurile severe- forma fulminantă a miocarditei- pacientul se prezintă deobicei cu tablou clinic de şoc cardiogen- semne de debit cardiac scăzut- hipotensiune, alterarea statusului neurologic, insuficienţă multiplă de organe, ce necesită intervenţii medicale imediate.

Tratamentul miocardiei acute

Tratamentul se bazează pe tratamentul etiologic, precum şi tratamentul simptomatic, arată într-un raport Dr. Almarichi-Vlad Simona, medic primar Cardiologie, de la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Pacienţii trebuie să evite efortul fizic extrem în următoarele 6 luni. Uneori repausul la pat în perioada acută şi medicaţia simptomatică pot fi de ajuns. Desi există tratamente antivirale până în prezent acestea nu şi-au dovedit eficacitatea, desi se administrează frecvent.

Cazurile de miocardită secundare unor boli autoimune sau miocardita cu celule gigante sunt tratate cu corticoterapie sau medicaţie imunosupresivă.