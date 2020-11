Capitala rămâne cu restricţiile actuale, deşi cazurile de COVID se înmulţesc

În Capitală, pentru moment, vor fi menţinute actualele restricţii, a anunţat în weekend prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. Asta deşi medicii spun că este nevoie de noi restricţii, având în vedere că petrecerile se ţin lanţ în Bucureşti, iar numărul de îmbolnăviri creşte continuu.

„Am avut o şedinţă pregătitoare cu principalele structuri reprezentate în Comitet. Am solicitat puncte de vedere de la toate structurile reprezentate în Comitet şi vă pot spune că, în unanimitate, ideea este că vom menţine măsurile care deja au fost adoptate prin hotărârea trecută, având în vedere gradul de infectare care a crescut de la o zi la alta. Numărul de pacienţi depistaţi pozitiv e îngrijorător, deci nu avem niciun motiv de relaxare”, a subliniat Berbeceanu.

Cât priveşte şcolile, prefectul a mai spus că există acte normative care impun ca la o rată de peste 3 cazuri la mia de locuitori, şcolile să funcţioneze în scenariul online şi că legea va fi respectată. Posibilitatea ca şcolile să rămână închise a fost admisă şi de inspectorul şcolar general al municipiului Bucureşti, Ionel Puşcaş.

„Cu privire la întrebările despre modul în care o să ne desfăşurăm activitatea luni şi în zilele următoare. Cred că este clar pentru toată lumea că, la indicele acesta epidemiologic şi la numărul actual al infecţiilor cu COVID, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă o să voteze luni prelungirea funcţionării şcolilor în online”, a precizat şeful Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Şi primarul Nicuşor Dan consideră că şcolile ar trebui să rămână închise până la scăderea ratei de infecţie sub 3.

În Capitală, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este de 3,79 cazuri la mia de locuitori.

„Şcolile ar trebui ţinute deschise“

Scenariul menţinerii şcolilor închise, în condiţiile în care nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire în aceste instituţii, nu este agreat de toţi specialiştii. Prof.dr. Alexandru Rafila, şeful Societăţii Române de Microbiologie, reprezentantul României la OMS, este de părere că, pentru a fi evitate 10.000 de noi cazuri de îmbolnăviri pe zi, ar trebui instituite noi restricţii, dar şcolile ar trebui să funcţioneze.

„E puţin dur ceea ce spun, dar chiar sunt afectat de ceea ce spun, pentru că mă gândesc la această variantă şi nu ştiu cum putem să o evităm, decât dacă eventual urmăm un model care văd că este aplicat în Franţa, chiar şi în Germania - mai degrabă poate modelul din Germania - care, paradoxal, instituie măsuri de limitare a activităţilor economice, sociale, dar lasă şcolile deschise, un lucru pe care eu personal îl agreez”, a explicat Rafila.

Psihologul Keren Rosner atrage atenţia că primii care au de suferit de pe urma măsurilor restrictive sunt copiii şi tinerii.

„În această perioadă, au fost mai multe solicitări de consiliere psihologică pentru copii pentru că restricţiile i-au afectat şi-i afectează foarte mult. Iar părinţii care nu ştiu să se adapteze şi să le inspire copiilor optimism ajung să aibă relaţii foarte dificile cu aceştia, foarte tensionate. Şi mai este o problemă pe care nu o putem neglija: spaţiul. Una era când copilul pleca la şcoală şi părinţii plecau la serviciu şi se întâlneau seara şi petreceau ceva timp împreună şi altceva să stea în două camere câte 4-5 persoane. Relaţiile ajung să fie foarte tensionate pentru că sunt prea mult împreună şi nu mai au spaţiu. Se urmăresc continuu, fiecare ştie ce face celălalt. Părinţii au tendinţa să critice copilul şi să-i spună ce să facă şi copilul ajunge să se răzvrătească. Orele online sunt dificile. Relaţia cu părinţii ajunge să fie foarte tensionată, să se simtă tot timpul urmărit. E foarte dificil pentru un copil. Şi nu are posibilitatea să iasă, să vorbească cu prietenii, să râdă, să se elibereze de toate tensiunile şi de emoţiile negative. Copilul avea perioada lui de mers la şcoală când se afla în alte relaţii, plus că atunci când era în compania prietenilor, era pe altă frecvenţă, se deconecta. Dar acum nu mai are posibilitatea şi copiii ajung să fie suprasolictaţi, obosiţi şi lipsiţi de motivaţie ca să facă lucruri. Ajung să le facă doar pentru că le cer părinţii. Şi să înveţe, să înveţe, că şi aici tot părinţii au această mantră: învaţă, învaţă. El simte nevoia să se mai şi joace, că e copil!”, a comentat psihologul.

La rândul lui, Nicuşor Dan, primarul Capitalei, a declarat că nu se ia în calcul în acest moment carantinarea oraşului.

„Ministerul Sănătăţii a implementat sau este în curs de implementare a sistemului informatic care să permită localizarea persoanelor infectate în timp real. Acest sistem mai are trei-patru zile până va fi complet funcţional. Dacă vom vedea focare pe anumite străzi, putem lua decizia de carantinare locală”, a explicat Dan.

Maneaua nu ştie de pandemie

Între timp, în lipsa carantinei de noapte, petrecerile se ţin lanţ. Numai în acest weekend, zeci de persoane, între care şi maneliştii Adi Minune şi Tzancă Uraganul, au fost amendate de poliţişti, în contextul în care evenimentele private de orice fel sunt interzise, prin starea de alertă.

Concret, în timp ce în Bucureşti rata de răspândire a noului coronavirus este de 3,79 la mia de locuitori, maneliştii Adi Minune şi Tzancă Uraganul au fost prinşi de poliţişti în timp ce trăgeau „un bairam” într-un apartament de lux din sectorul 6 al Capitalei, alături de alţi nouă petrecăreţi.

„Noaptea golanii! V-am zis că nu se mai poate face nici măcar un bairam nu m-aţi crezut”, este mesajul pe care l-a postat pe Facebook manelistul Andrei Velcu, zis „Tzancă Uraganul”. Manelistul a postat şi o fotografie în care el şi Adrian Minune sunt încadraţi de poliţişti. „În acest caz, amenzile au fost în valoare totală de 38.500 de lei”, arată un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Ulterior, după apariţia fotografiei în spaţiul public, Poliţia Sectorului 6 a deschis o anchetă internă

Aceasta nu a fost singura petrecere întreruptă de oamenii legii. În sectorul 3, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la organizarea unui botez, fiind găsite 73 de persoane în două încăperi ale unui restaurant. Toti participanţii au fost identificaţi şi amendaţi cu sancţiuni în valoare totală de 15.000 de lei, în timp ce patronul localului a primit o amendă în valoare de 2.500 de lei. În cauză s-a întocmit şi un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. De asemenea, poliţiştii din oraşului Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, au depistat, sâmbătă seara, un eveniment privat, la care participau 18 persoane, în incinta unui punct de lucru din localitate. Atât administratorul, cât şi organizatorul au fost sancţionaţi contravenţional, cu 5.000 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. (Ionuţ Mureşan)

Andi Moisescu, infectat cu SARS-CoV-2. Soţia realizatorului e coronasceptică

Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, realizatorul emisiunii „Apropo TV”, a fost diagnosticat cu COVID-19 chiar înainte de startul celei de-a şasea zi de audiţii pentru „Românii au Talent”, unde este jurat.

„La sfârşitul acestei săptămâni am fost testat pozitiv la COVID-19, aşa că m-am izolat şi voi lua toate măsurile necesare. În acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce mă face să sper că voi trece, cu bine, şi peste această provocare”, a transmis Moisescu.

Realizatorul este căsătorit cu Olivia Steer, una dintre cele mai vehemente antivacciniste din România, care a stârnit polemici în spaţiul public şi care distribuie pe Facebook site-uri care promovează teorii ale conspiraţiei.

Steer a intrat în dispute cu mai mulţi medici din cauza unor declaraţii controversate referitoare la diete alimentare, remedii naturiste şi rolul vaccinurilor. În 24 octombrie, Olivia Steer îndemna pe Facebook la nepurtarea măştii şi nerespectarea distanţării sociale.

„În lumina noilor dovezi: 1. daţi-vă măştile jos (legal, oricum nu există obligativitatea purtării lor), 2. ieşiţi în aer liber, 3. faceţi sport şi alergaţi în parcuri, 3. îmbrăţişati-vă, cînd vă revedeţi, 4. zîmbiţi-vă şi rîdeţi cu gura pînă la urechi, 5. luaţi-vă imunitatea înapoi, 6. şi vieţile!”, este unul dintre mesajele Oliviei Steer de pe Facebook.