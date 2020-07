Când ar putea fi distribuit primul vaccin împotriva COVID-19

Într-un interviu acordat agenţiei dpa şi citat de Agerpres , reprezentanta OMS a precizat că cercetările pentru descifrarea genomului coronavirusului au început în ianuarie, iar în şapte luni s-au făcut mari progrese, însă mai este de lucru până la obţinerea unui vaccin.





În prezent, OMS are peste 20 de vaccinuri în faza de studii clinice, iar posibilitatea ca ele să eşueze este destul de redusă. Astfel, un vaccin ar putea fi disponibil la începutul anului viitor, după care urmează producţia pe scară largă, deci există speranţa că ar putea fi distribuit la jumătatea lui 2021. Presupunând că fiecare din cele 20 de vaccinuri candidate are şanse de 10% să fie corespunzător, ar însemna că am putea avea unul sau două vaccinuri, poate chiar mai multe, subliniază Soumya Swaminathan.





Progresele sunt cele mai rapide înregistrate până acum în domeniu, faţă de orice altă boală din trecut. De la publicarea în ianuarie a secvenţei ARN-ului virusului şi până la prima testare a unui vaccin, în martie au trecut doar trei luni - un succes fără precedent, susţine Swaminathan. Este posibil ca testele pe scară largă privind eficienţa să se încheie în mai puţin de un an de la începutul cercetărilor pentru obţinerea vaccinului. Cu toate acestea, încheierea acestei faze nu înseamnă neapărat că vaccinul este eficient, sigur şi gata de utilizare.





În ceea ce priveşte studiile care arată scăderea rapidă a nivelului anticorpilor după infectare, Swaminathan afirmă că nu sunt îngrijorătoare, dar sunt urmărite cu atenţie. Aceasta a adăugat că încă se mai descoperă noutăţi despre tipurile de imunitate la virus. Există şi cercetări care sugerează că reacţia imunitară mediată de celule poate fi semnificativă. Se dezvoltă şi unele celule de memorie, care se pot reactiva la o nouă expunere a organismului la virus şi pot declanşa o nouă reacţie imunitară.