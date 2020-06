Barierele puse educaţiei sexuale, răzbunarea Coaliţiei pentru Familie după înfrângerea la Referendum

Asztalos Csaba, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a caracterizat ultimele piedici puse de Camera Deputaţilor studiului educaţiei sexuale în şcoli ca un răspuns al instituţiilor şi grupurilor conservatoare după înfrângerea de la Referendumul pentru Familie, ultimul episod dintr-o lungă luptă a valorilor, purtată în societatea românească după căderea comunismului. În opinia acestuia, cei ce vor avea de suferit vor fi copiii, lucru vizibil din statisticile ridicate cu privire la numărul mamelor minore şi al avorturilor din ţara noastră.

„Eu cred că este doar un alt episod în confruntarea care a avut loc cu ocazia referendumului pentru revizuirea Constituţiei în sensul modificării articolului 48 privind definirea familiei. Aceste confruntări au început undeva în anii 96, în 2001 am avut un episod când România a dezincriminat relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex, nu pentru că a dorit, ci pentru că a fost o presiune din partea statelor membre NATO şi UE – era o condiţie să fim parte a acestor alianţe. Apoi în 2006 am avut un alt episod când s-a depus primul proiect de lege pentru reglementarea relaţiilor între persoane de acelaşi sex, dar nu numai, Legea Parteneriatului Civil. Am avut în 2004 o lege adoptată care vorbea de educaţie sexuală şi obliga şcoala să facă educaţie sexuală. După Colectiv vedem că a început mişcarea de strângere a semnăturilor pentru revizuirea Constituţiei, în interpretarea mea, acesta a fost un moment-cheie, când unele culte au pierdut foarte mult la nivelul opiniei publice pentru modul în care au reacţionat faţă de victimele acelei tragedii. Toate acestea au fost parte într-o confruntare de idei, sau chiar mai mult, între acest spaţiu conservator-religios şi caracterul laic al statului român. Întrebarea a fost întotdeauna, dar unde scrie că România este un stat laic? Scrie în articolul 1 din Constituţie. Educaţia sexuală face parte din această confruntare pentru că linia conservatoare a acuzat întotdeauna că prin introducerea în curriculă a egalităţii de şanse, a nediscriminării, şi chiar prin ideea de Drepturile Omului se promovează în fapt o anumită doctrină. Acum avem cumva un payback pentru înfrângerea de la revizuirea Constituţiei”, a declarat şeful CNCD.

Avem nevoie de această educaţie sexuală în şcoli pentru copiii noştri, o cunoaştere care nu este incompatibilă nici măcar cu valorile religioase, creştine sau de altă natură.



Asztalos Csaba, preşedintele CNCD

Riscăm să condiţionăm fiecare materie de acordul părinţilor

Potrivit acestuia, nu putem face o paralelă între caracterul facultativ al orelor de religie şi al orelor de educaţie sexuală, în contextul în care acestea din urmă reprezintă un răspuns la o problemă serioasă cu care se confruntă societatea noastră, şi anume numărul ridicat de mame minore, dar şi de avorturi în rândul acestora.

„Nu aş lega dreptul copiilor la informare de un consimţământ al părinţilor. Nu doar că riscăm să condiţionăm aproape fiecare materie de acordul părintelui, dar vedem că se încearcă un argument în oglindă, cum că dacă Curtea Constituţională a legat prezenţa la ore de consimţământul părintelui atunci să legăm şi ora de educaţie sanitară, cum au numit-o. Se pune o egalitate între educaţie sexuală şi educaţie religioasă. Ceea ce este pur şi simplu absurd. Datele INS arată că suntem pe primul loc la naşterile minorelor, aproape 10% din naşterile pe care le-am avut în anul 2018 sunt în rândul minorelor. Avem minore care până la 18 ani au deja multiple naşteri, vorbim de copile care au născut la 13, la 14 ani. Un alt indicator pentru acest fenomen este şi numărul ridicat de avorturi în rândul acestor fete. În dezbaterile publice, foarte mulţi vorbesc după ureche, nu pe studii sociologice sau statistici sau studii realizate de experţi. Nu doar la sate suntem pudici şi nu vorbim de viaţa sexuală. Nu este o problemă doar a unui segment, pentru că ce am văzut în dezbaterile publice, multe voci au spus că e mai mult o caracteristică a comunităţilor sărace. Nu este adevărat”, a subliniat Asztalos Csaba.

În opinia şefului CNCD, în toată această luptă politică şi de valori, interesele copiilor noştri au devenit secundare. „În această luptă s-a pierdut de fapt esenţa dezbaterii, anume problema reală pe care o avem în rândul tinerilor pe zona de educaţie sexuală. Vă spun în calitate de părinte care are doi băieţi, 11 şi 13 ani. Sunt informaţii de care copiii noştri au nevoie. Trebuie să înţelegem că ei nu trăiesc într-o bulă, ei au acces oricum la informaţii, au internet, telefoane. Cei care cred că aceştia nu vor afla despre persoanele cu o altă orientare sexuală, de exemplu, se înşală. Însă înseamnă să le cerem un cost, un efort în plus în a distinge care este informaţia corectă, utilă şi necesară dezvoltării lor. Pentru că întrebarea importantă este dacă ei vor afla întotdeauna informaţiile corecte. Pe de altă parte, prin ceea ce predăm la şcoală putem cel puţin avea un control asupra informaţiei ce ajunge la copiii noştri. Să nu uităm care este aici interesul general al societăţii. De a avea copii informaţi, care să poată să-şi urmeze cariera educaţională după cum doresc. O sarcină la o vârstă timpurie generează o grămadă de probleme, de la întreruperea circuitului educaţional, la accesul pe piaţa muncii şi nu face decât să perpetueze cercul vicios al sărăciei în cele mai multe cazuri”, a mai spus acesta.

O dezbatere alimentată cu argumente false

Activista pentru Drepturile Omului Daniela Drăghici, care de peste 20 de ani se ocupă cu această problemă, susţine că întreaga dezbatere a fost alimentată cu argumentul fals cum că, în şcoli, copiilor li se predă Educaţia sexuală.





„Băieţii ăştia evlavioşi nici măcar nu ştiu cum se desfăşoară lucrurile în şcoli în momentul de faţă. Această oră de educaţie sanitară are deja denumirea de educaţie pentru sănătate, şi stă cu denumirea asta din 2004. Deci nicio problemă. Ei nu ştiu ce se petrece în cadrul acestor ore, şi nici nu par să se fi consultat cu cei care au habar. Care este până la urmă rolul acestui demers, să schimbăm numele de educaţie sexuală cu cel de educaţie sanitară, aşa cum se făcea şi pe vremea comunismului? Din păcate, din modul cum a fost preluată această informaţie, toată lumea crede că se predă educaţie sexuală pentru copii. Însă nu este vorba deloc de aşa ceva, este vorba de educaţie pentru sănătate ce se predă conform vârstelor elevilor. La primele clase se vorbeşte despre presiunea anturajului, bullying-ul reprezintă o problemă serioasă în şcolile noastre. Un pic de părţile corpului, copiii trebuie să ştie asta de la grădiniţă, lasă că la şcoală e deja târziu. Abia la gimnaziu se ajunge la sănătatea reproducerii şi a sexualităţii, în mod ştiinţific, documentat corect. Există un plan-cadru din 2004, conceput de Ministerul Educaţiei, valabil şi în prezent, ce cuprinde alimentaţie sănătoasă, igienă, exact ce trebuie să înveţe copiii la primii ani de vârstă şcolară. În mod fals s-a creat ideea că s-ar face educaţie sexuală la copii. Din păcate, spaţiul public a fost inundat de invenţiile celor de la fosta Coaliţie pentru Familie, azi Platforma Împreună, pentru a deturna această discuţie. Până la urmă, ce aducea nou această lege în forma ei iniţială, faptul că aveam două ore pe semestru obligatorii – adică din an în paşti. Ce să faci în această oră mai întâi într-o ţară care e prima în Europa la mame adolescente?“

Camera Deputaţilor a adoptat zilele trecute proiectul privind Educaţia sexuală în şcoli, materia urmând a se numi „Educaţie sanitară”, nu sexuală, şi va fi predată doar cu acordul părinţilor.