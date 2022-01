Arafat: Este posibil că săptămâna viitoare să depăşim 1.000 de cazuri de terapie intensivă

"În 20 ianuarie 2022 am avut 19.105 cazuri, în 27 ianuarie suntem la 31.683, ieri fiind atins un record de peste 32.000 de cazuri. La acest moment încă ne aflăm, pe un trend crescător clar al numărului cazurilor pozitive care rezultă din teste.





La nivelul secţiilor de ATI, în 20 ianuarie am avut 547, în 27 ianuarie am ajuns la 731 de cazuri în secţiile de ATI. Creşterea asta este cea care o monitorizăm şi urmărim.





Dacă continuăm această creştere, este posibil că săptămâna viitoare să ajungem la 1.000 sau să depăşim 1.000 de cazuri de terapie intensivă. Acest lucru se va reflecta, bineînţeles, cu transferurile între judeţe şi cu acoperirea nevoii prin transferul unui pacient la alt judeţ, care are paturi libere care are paturi libere, dacă judeţul respectiv nu mai are. Pentru asta activează şi lucrează echipa medicală de la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a intervenţiei”, a declarat Raed Arafat.





Totodată, în ceea ce priveşte numărul de decese, şeful DSU a subliniat că în ultimele zile numărul acestora a crescut.





„ Astăzi avem 71 de decese, ieri, dacă nu greşesc, au fost peste 90 de decese, deja în jur la 90 de decese au fost ieri”, a menţionat acesta.





Cu privire la rata de pozitivare a testelor efectuate, Raed Arafat a afirmat că aceasta este stabilizată.







„La partea de pozitivare şi rata pozitivării, ce este un lucru foarte pozitiv vedem că numărul testelor a crescut, însă, în acelaşi timp, rata de pozitivare este una foarte importantă, iar acum este stabilizată, în ultimele două-trei zile la 30-31-32% din totalul testelor şi acest lucru iarăşi este un semn asupra faptului că există un număr mare de cazuri în comunitate", a mai spus Raed Arafat.