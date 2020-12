ANM: Noiembrie 2020 a fost a cincea cea mai secetoasă lună din 1961 încoace

”Cantitatea medie la nivel naţional, în luna noiembrie, însumează 18.3 l/mp, reprezentând 40.0% din norma acestei luni (41.5 l/mp/1981-2010), fiind a-V-a luna cea mai secetoasă din 1961-prezent. Cea mai secetoasă lună noiembrie s-a înregistrat în 2011 (1.2 l/mp), deceniul 2011-2020 înregistrând astfel, 2 luni noiembrie în top 5 cele mai secetoase”, a transmis, marţi, ANM, printr-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, în Dobrogea, cantitatea medie a fost peste media climatologică cu doar 4.9 l/mp (39.7 l/mp, fata de 34.8 l/mp/1981-2010), iar în restul regiunilor acestea au fost deficitare, situându-se între 21%...49% din valorile medii lunare la nivel regional.

”Din punct de vedere termic, abaterea termică a lunii noiembrie 2020 este de 0.4 gr. C, faţă de media multianuală lunară, însă toamna 2020 este pe locul III - cea mai călduroasă toamnă, cu o abatere de 1.9 gr. C, după 2019 (2.9 gr. C) şi 2012 (2.4 gr. C)”,au mai transmis meteorologii.

Potrivit acestora, septembrie 2020 a fost a treia cea mai caldă lună din 1961 până în prezent (abatere termică pozitivă de 2.7 gr. C, faţă de media perioadei 1981-2010), iar octombrie 2020, a doua cea mai caldă (+2.3 gr. C, abatere termică).