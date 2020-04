Andrei Caramitru, cercetat de CNCD pentru mesajele în care critică BOR: „Încep să aprindă rugul. Proces epocal, istoric, senzaţional“

„Colegiul CNCD va discuta mesajele lui Andrei Caramitru, publicate pe 14 aprilie pe Facebook, prin care critică în termeni duri Biserica Ortodoxă Română şi religia ortodoxă, pe care o consideră «o sectă demonică». În cazul lui Andrei Caramitru am făcut autosesizare şi am primit şi plângere“, a declarat preşedintele CNCD.

Andrei Caramitru a reacţionat în urma anunţului că va fi cercetat de CNCD, printr-un mesaj ironic pe contul său de Facebook: „Încep sa aprindă rugul! Senzaţional. CNCD s-a autosesizat în cazul umilei mele persoane. Vai, vai. Tremur de groaza. Eu zic că e bine - să facem şi proces şi îl facem public. Cu live-uri şi tot tacâmul. Nu va fi procesul despre mine, ci despre BOR. Sper că înţeleg toţi asta. Proces epocal - istoric - senzaţional.“

El a continuat: „Am şi eu câteva întrebări la CNCD:

- Dacă cineva spune că extremiştii islamici sunt o sectă teroristă e discriminare? Că au şi ei tradiţii să pună bombe, săracii, poate o fi cineva pe acolo sau nu. Şi oricum riscă mai puţini morţi cu deciziile şi bombele lor tradiţionale decât în plină pandemie să răspândeşti un virus la milioane de oameni. Şi oricum nu vorbim despre islam, ci despre o subcomponentă extremistă a islamului.

- Dacă te dezici public de o religie în care ai fost botezat - o decizie până la urmă personală - e OK sau nu? Sau trebuie să fii pedepsit neapărat?

- Cei care au dat like sau share sau au postat opinii similare. Şi ei sunt pedepsiţi şi arşi pe rug sau doar sărmanul de mine?

- Statul ăsta e laic şi respectă dreptul la liber cuvânt sau nu? Sau trăim într-un califat cu ayatolah în frunte?

- Istoricii şi specialiştii care scriu cercetări serioase care concluzionează ca ortodoxia duce la subdezvoltare. Ăştia au voie sa spună aşa ceva? Nu de alta, dar ăsta e consensul în mediile academice internaţionale. Hai, pa. Vă pup şi de-abia astept. Dacă e bal - bal să fie. Maxim“, a mai transmis Caramitru Jr.

Şi analistul politic Sorin Ioniţă a reacţionat ironic în urma informaţiei că Andrei Caramitru va fi cercetat de CNCD pentru „blasfemie şi apostazie“.

„Consiliul de Combatere a Discriminării s-a autosesizat şi a demarat o investigaţie contra lui Andrei Caramitru, pentru blasfemie şi apostazie. E un caz istoric, moment de cotitură în practica juridică română după 1866. Se va vorbi de epoca dinainte şi după Paştile 20, nimic nu va mai fi la fel odată ce am pornit pe calea cea dreaptă a Califatului, insh’allah“, a transmis analistul politic.

„Eu de azi mă dezic oficial de Organizaţia BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizaţie criminală, retrogradă, retardată, coruptă. Şi ortodoxia ca rit creştin a devenit un coşmar rusofon criminal. Care ne ţine în afara civilizaţiei. Şi nu are NICI o legătură cu Biblia şi cu credinţa. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Aşa că, de azi, oameni buni - eu nu o să mai calc niciodată în vreo biserică ortodoxă. Oricine îşi face nuntă, botez etc acolo - eu nu o să vin. Şi nu voi mai interacţiona vreodată cu vreun angajat al acestei organizaţii. Punct“.