În ce măsură poate fi folosită apa de la robinete în Capitală. Cine şi cum ar putea fi afectat de impurităţile reclamate

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, face în continuare apel la prudenţă în cazul folosirii apei potabile din Bucureşti. Asta deşi rezultatele ultimelor probe prelevate de inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti au evidenţiat că nivelul clorului din apă a revenit la limitele normale. Totuşi, Pintea spune că abia luni vom afla rezultatele probelor microbiologice, cele care vor arăta dacă apa din Capitală este lipsită de metale grele şi este sigură pentru consum, gătit şi igiena personală.

Pe de altă parte, societatea Apa Nova susţine că în niciuna din zilele din săptămâna aceasta în care bucureştenii s-au plâns de gustul şi mirosul înţepător al apei, nu a folosit clor în cantităţi mai mari decât cele permise de lege pentru a trata apa ce a ajuns la robinete. În schimb, pentru a tranşa situaţia, date fiind declaraţiile contrare ale Ministerului Sănătăţii şi cele ale reprezentanţilor Apa Nova, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a luat decizia de a-l sesiza în scandalul apei nu doar pe preşedintele Klaus Iohannis, cât şi Serviciul Român de Informaţii.

„Pentru a nu exista niciun dubiu, mă adresez instituţiilor competente şi cine a greşit şi a dezinformat populaţia trebuie să plătească”, a declarat Gabriela Firea, adăugând că este nevoie ca afirmaţiile contradictorii privind apa de la robinet din Capitală să fie lămurite în condiţiile în care populaţia a fost alarmată.

Ce au evidenţiat probele DSP Bucureşti

Concret, în cursul zilei de joi, au fost prelevate 14 probe din sectoarele 5 şi 6 ale Capitalei, de către inspectorii de la DSP Bucureşti, care le-au analizat în laboratorul propriu şi nu în cel al companiei Apa Nova, aşa cum li s-a solicitat din partea societăţii furnizoare de apă în Capitală.

„Clorul rezidual şi clorul total au revenit la normal, valorile se înscriu în intervalele normale. Aşteptăm şi rezultatele pentru parametri compuşi organici volatili, pe care laboratorul nostru nu îi poate determina şi care vor fi determinaţi de Instititul Naţional de Sănătate Publică. Vreau să menţionez că din punct de vedere microbiologic, nu au fost probleme cu apa furnizată de Apa Nova până acum”, a declarat Laura Ciucă, medic specialist în igienă la DSP Bucureşti.

Alergicii şi astmaticii, la risc

Totuşi, motivul pentru care ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a luat decizia de a informa populaţia şi de a ieşi cu un comunicat de presă în care recomanda populaţiei să nu folosească apa de la robinet pentru băut, gătit sau igienă personală a fost legat de faptul că o concentraţie prea mare de clor în apă, deşi nu crează probleme de sănătate pe termen scurt şi mediu, poate exacerba simptomele persoanelor care suferă de diferite boli dermatologice, astm sau boli rare. Cantitatea mare de clor poate fi un pericol şi pentru pielea bebeluşilor.

„Noi am recomandat populaţiei să nu consume apă de la robinet, nu am obligat populaţia, ci am făcut o recomandare astfel încât fiecare să decidă în cunoştinţă de cauză. Nu am spus că apa nu este potabilă. Ministerul Sănătăţii e responsabil de sănătatea populaţiei. Este decizia mamelor dacă folosesc apa pentru a-i spăla pe copii sau nu, noi nu am găsit astfel de recomandări în ghidurile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Eu, personal, recomand prudenţă, mai ales că a fost sesizat şi un gust metalic al apei”, a explicat ieri ministrul Sorina Pintea.

Încă suntem contectaţi la tubulatura de plumb

La rândul său, profesorul Marian Neguţ, epidemiolog, a arătat că este de preferat în anumite situaţii să fie mai mult clor în apă decât bacterii. „Clorul se evaporă şi cel mai bine este să lăsăm apa la temperatura camerei vreo jumătate de oră înainte de a consuma şi astfel se pierde o parte din clor. În ceea ce priveşte metalele grele, acestea includ şi plumbul. Din păcate, încă suntem conectaţi la sistemele vechi, cu tubulatură de plumb. În timp nu s-au semnalat incidente periculoase dar teoretic există o teamă”, a declarat Neguţ.

În ceea ce priveşte filtrele de apă, acestea nu au nicio eficienţă în eliminarea clorului din apă. „Clorul este un gaz şi se elimină prin evaporare. În plus, clorul nu este unul dintre elementele cele mai agresive. Dacă nu e cu sare, nu reprezintă un risc digestiv”, a completat epidemiologul.

Creştere temporară a concentraţiei de amoniu pe Argeş

De altfel, Administraţia Naţională Apele Române a avut, joi, o primă reacţie în scandalul apei potabile din Bucureşti. Reprezentanţii companiei au spus că a fost vorba de o creştere temporară a concentraţiei de amoniu pe râul Argeş, cu încadrare în limitele de calitate pentru apa brută (pe cursul de apă) care poate fi cauzată de topirea stratului de zăpadă de pe câmpuri şi antrenarea deşeurilor de orice fel din aceste zone (surse difuze), nefiind depăşite limitele admise.

Apa pentru sectoarele 5 şi 6 vine din Argeş şi pentru restul sectoarelor provine din Dâmboviţa. „Apa din Bucureşti este bună de folosit şi nu există niciun pericol pentru sănătatea publică”, a declarat Mihai Savin, directorul adjunct al societăţii Apa Nova.

Corpul de Control al Primăriei, trimis la Apa Nova

„Rezultatele testelor nu indică depăşiri. Nu ştim pe ce s-a bazat Ministerul Sănătăţii când a făcut acele afirmaţii. În opinia noastră, este o totală lipsă de responsabilitate să anunţi că apa din Bucureşti nu e potabilă în baza câtorva probe luate din anumite locuri”, a completat Savin, prezent la şedinţa CGMB.

Societatea este luată la puricat de Corpul de Control al primarului general Gabriela Firea, care a dispus o investigaţie la sediul companiei. „Am luat toate măsurile necesare”, a explicat Firea. „Contractul cu Apa Nova poate fi reziliat, dar momentan nu avem motive să facem asta. Eu cred că politicul nu trebuie să meargă atât de departe, trebuie să aibă o limită”, a conchis edilul Capitalei.

