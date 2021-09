Viziuni diferite pe tema votului din Parlament pentru noua componenţă a Guvernului

„Merg cu miniştrii în Parlament. Guvernul cade doar dacă este o moţiune de cenzură. Dacă nu obţine voturile un ministru, nu se întâmplă nimic cu Guvernul”, spunea premierul la Tvr.

Pe de altă parte, atât USR PLUS cât şi Ludovic Orban, contracanditatului lui Cîţu la şefia PNL, susţin că Legislativului trebuie să îşi dea avizul pentru tot cabinetul. Premierul are obligaţia să vină în Parlament în cazul în care se face o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice”, spunea Orban, menţionând că, cel mai probabil, CCR va tranşa acest subiect. De altfel, preşedintele Senatului, Anca Dragu, a şi sesizat Curtea cu privire la un conflict între Guvern şi Parlament pe tema votului de încredere al Parlamentului pentru noul Guvern format după demisia miniştirilor USR PLUS.

Ce spun specialiştii

Politologul Ioan Stanomir a explicat, pentru Adevărul, că, din punct de vedere legal, abordarea lui Florin Cîţu nu este una greşită.

„Constituţia indică foarte limpede că atunci când remanierea este de această natură, ea poate fi făcută doar cu votul Parlamentului. Ceea ce înseamnă că noii miniştri pe care premierul îi va alege vor fi supuşi votului Parlamentului”, spune Ioan Stanomir.

Augustin Zegrean, fost şef al CCR, are o opinie similară. „Nu are sens să voteze întreg Guvernul şi pe primul ministru pentru că ei au votul de încredere, programul de guvernare, primul ministru şi miniştri care mai sunt au fost aprobaţi de Parlament. Dacă vin alţii trebuie aprobaţi şi aceia”, a declarat Augustin Zegrean pentru Adevărul.

Specialistul atrage însă atenţia asupra modului în care se va vota, argumentând că „la investire se votează lista”, iar, în acest caz, „dacă Parlamentul vrea să-l pice pe unul, pică toată lista”. „Poate să tragă în jos lista un singur membru” spune Zegrean.

De asemenea, în cazul în care nu va avea destule voturi, premierul poate merge cu alte propuneri în Parlament, însă ministerele pot ajunge la blocaj dupa finalizarea interimatului de 45 de zile, nefiind posibilă prelungirea sau numirea altui interimar.

