Virgil Popescu continuă discuţiile în SUA pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi a SMR-ului de la Doiceşti

Virgil Popescu s-a întâlnit cu cea de-a doua femeie conducător al U.S. Department of Energy, Jennifer Granholm, cu care a discutat despre următorii paşi pe care ţara noastră îi va face pentru construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi a SMR-ului de la Doiceşti.

Ministrul Energiei a spus că la mai puţin de un an de la anunţul noului parteneriat pentru reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR), "s-au făcut paşi importanţi şi vitali pentru asigurarea independenţei şi securităţii energetice", relatează news.ro.





”Vom avea parte de suportul Departamentului de Energie al SUA pentru a finaliza aceste proiecte importante. De asemenea, i-am mulţumit doamnei Granholm pentru susţinerea pe care o acordă României”, a mai transmis ministrul Energiei.

Virgil Popescu s-a întâlnit şi cu secretarul adjunct al Departamentului de Comerţ al SUA, Don Graves, căruia i-a transmis că România susţine dezvoltarea relaţiilor comerciale cu SUA.

”Astăzi am avut o întâlnire de lucru, în cadrul vizitei în SUA, şi cu Don Graves - Deputy Secretary of Commerce, care are o vastă experienţă în gestionarea eficientă a fondurilor şi în domeniul economiei. Am transmis că ţara noastră susţine dezvoltarea relaţiilor comerciale cu SUA şi, totodată, încurajăm schimbul de bune practici pentru dezvoltarea sectorului privat şi a economiei”, a declarat Virgil Popescu.