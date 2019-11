VIDEO Viorica Dăncilă insistă şi îl cheamă din nou pe Iohannis duminică la dezbatere. „Mandatul dumneavoastră este o glumă”

Viorica Dăncilă: Am văzut în această seară că domnul Iohannis a prins glas. Probabil singura conferinţă de presă din mandatul de preşedinte. Moment de aroganţă monstruoasă şi dispreţ pentru români. Un preşedinte de ţară care ne spune că singura lui realizare e că a dat jos un Guvern legitim ales prin vot. Aceasta e performanţa lui Iohannis. Domnule Iohannis fac eu lumină pentru dvs. Vorbim azi de doi candidaţi care au intrat pentru o competiţie pentru preşedinţia României. Vorbim de actualul şef de stat şi fostul premier numit de dvs.

Domnule Iohannis, cred că trăiţi în altă lume. Fie se vede undeva în stratosferă, stăpân peste Românie cu PNL deasupra cetăţenilor tuturor.



Realitatea este că o astfel de dezbatere ar demonta toată propaganda şi atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea şi PSD. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol şi cu non-argumente. Sunt un om răbdător, încă îl aştept pe domnul Iohannis să găsească curajul de a accepta invitaţia mea.



După guvernul său, comisarul său şi parlametul său vrea şi dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL. Nu, eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în faţa românilor, nu să ţină un monolog în faţa



Duminica aceasta. Am primit de la TVR o invitaţie pe care eu am acceptat-o.



Pentru că eu bănuiesc că teama este motivul refuzului de până acum, îi voi da domnului Ioahannis un sprijin de înbărbătare şi îi voi da subiectele să aibă timp să pregătească răspunsuri ceva mai pertinente decât celebrul „ghinion”. Apropo, pentru cei care nu au nici măcar o casă, e o bătaie de joc cruntă şi o umilinţă pentru care nu aţi putea fi iertat nici după cinci ani. Nu a râs nimeni la această glumă. Doar dvs le râdeţi în faţă. Mandatul dvs este o glumă.



Subiectele de duminică.



1. Aţi promis în 2015 că renunţaţi la imunitatea prezidenţială. De ce i-aţi minţit pe români?

2. Cum v-aţi făcut datoria de preşedinte dacă în timpul mandatului aţi stat mai mult în vacanţă. Iată o altă glumă că aţi avut doar trei vacanţe. La asta am râs.

De ce nu aţi acordat nici măcar un interviu în această campanie şi nu aţi participat la o emisiune televizată sau interviu. Credeţi că nu aveţi de dat niciun răspuns la întrebările românilor? Ne spuneţi astăzi că este „o idee interesantă”. E jenant ca acuma să vă vină ideea. Şi o ultimă întrebare. Domnul Iohannis chiar nu vă deranjează absenţa dvs din costumul de preşedinte? Nici ruşine nu vă provoacă? Îi rog pe români să-mi transmită întrebătile pe care vor să i le adresez la dezbaterea de duminică. Ar fi inacceptabil să-şi bată joc până la capăt de o ţară întreagă.

Mergeţi la dezbaterea anunţată de domnul Iohannis marţi?



Acolo e o dezbatere a domnului Iohannis cu cei din PNL. Eu vreau o dezbatere nu în faţa membrilor din partid, vreau o dezbatere cu Iohannis în faţa tuturor românilor.

Despre comparaţia lui Klaus Iohannis dintre aceasta şi Victor Ponta.

Domnul Iohannis face nişte aprecieri pe care mulţi nu le mai iau în seamă. Pe mine nu trebuie să mă aprecieze domnul iohannis, ci românii. Iohannis nu a respectat deciziile CCR, de fiecare dată a boicotat guvernarea, a venit cu informaţii false referitoare la guvernul Dăncilă. Vorbeşte de o guvernare dezastruoasă. Dacă să creşti salarii şi pensii, să aduci economia României la nivelul cel mai de sus între statele membre înseamnă o guvernare dezastruoasă, atunci înseamnă că el este fie de rea credinţă fie nu este informat corect. Iohannis se laudă cu tot ce s-a făcut în România, chiar dacă nu are o contribuţie.



Despre acuzele că nu a trecut în declaraţia de avere ceasul din aur.



E un ceas primit de la soţul meu cadou, vă garantez că nu valorează mai mult de 5.000 de euro să-l trec în declaraţia de avere. Soţul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas. Nu seamănă cu ce am eu şi ce a apărut în fotografii.



Dacă vorbeşte liber.

Vreau să vă uitaţi bine la urechi, n-am cască în urechi. An de an vorbesc şi vă răspund liberă.

Despre politica externă şi spaţiul Schengen.

Cred că preşedintele trebuie să mai înveţe politică externă. A legat MCV de spaţiul Schengen, nu au legătură. Domnul preşedinte nu a aflat încă că noi îndeplinim criteriile încă din 2011. Lucru confirmat şi de Comisia Europeană. Pentru a intra în Schengen, e nevoie de decizie politică. În Consiliul European nu a fost viorica Dăncilă. În Consiliul European e preşedintele Românei. El e cel care trebuia să discute cu şefii de stat sau de guvern. Mai mult decât atât, pe anul acesta, la summitul de la Sibiu, preşedintele României spunea că până la final de an România va intra în Schengen. O altă promisiune neonorată. Nu e vina Guvernului.

Despre spitalele regionale din programul de guvernare al PSD, încă neconstruite.

În programul de guvernare au fost foarte multe obiective. Nu am realizat tot ce am propus. Dar 80% din programul de guvernare l-am realizat. Nu spun că a fost un Guvern perfect, dar cele mai multe obiective le-am realizat. Dar ca să fie corect, mergem cu două foi de hârtie. Pe o foaie scriem ce am realizat noi şi pe cealaltă ce a realizat el în cinci ani. Eu voi scrie într-un an şi cinci luni. Vă asigur că mie nu-mi ajunge o foaie. La preşedinte nu cred că o să vedeţi 2-3 rânduri scrise. Mai aveam un an de guvernare. Dar aş fi vrut o mai mare exigenţă.

Deşi iniţial conferinţa de presă a liderului PSD era programată la 19.15, aceasta a fost mutat mai întâi la 19.30 şi mai apoi la 20.00, după ce preşedintele Klaus Iohannis a avut şi el o întâlnire cu jurnaliştii.