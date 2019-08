Viorica Dăncilă, concluzii la finalul şedinţei CEx

Viorica Dăncilă: „Astăzi a avut un moment trist. Decesul colegei noastre. Vicepreşedintele organizatiei femeilor social-democrate de la Timiş care a decedat în urma unui infract. Era pe litoral împreună cu familia din 15 august. A participat la şcoala de vară. În această dimineaţă i s-a făcut rău şi din păcate nu a mai putut fi salvată. Transmitem condoleaţe familiei.

Astăzi a avut loc CEx în cadrul căruia am abordat mai multe probleme importante. Un prim punct a fost organizarea pentru alegerile prezidenţiale, organizarea din fiecare judeţ, stadiul semnăturilor. Avem deja primul judeţ în care targetul semnăturilor a fost atins - Dolj. Am vorbit şi despre guvernare, despre interimatele celor trei ministere, despre cum vom acţiona în perioada următoare. În privinţa interimatelor voi avea o discţue telefonică cu preşedintele iar în cazul în care nu vom avea o nominalizare vom merge către CCR.



Legat de afirmaţia preşedintelui că acest guvern este corupt vom acţiona în judecată. Nu am avut niciodată probleme de corupţie, dimpotrivă am fost unul dintre luptătorii împotriva corupţiei”, a declarat preşedintele PSD.



Viorica Dăncilă a afirmat la şedinţa Comitetului Executiv (CEx) al PSD de sâmbătă că urmează să depună o plângere penală împotriva preşedintelui Klaus Iohannis pe motiv că acesta din urmă a declarat în urmă cu câteva zile că guvernul este corupt. Totodată, Dăncilă a mai afirmat că luni urmează să îl sune pe şeful Statului şi că va sesiza Curtea Constituţională dacă acesta din urmă va refuza numirea interimarilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: