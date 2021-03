Violeta Alexandru îi ia partea lui Vlad Voiculescu: Nu este nicio problemă cu publicarea datelor despre vaccinare

„Ştiu ce tactică are sistemul public, mai ales cel militarizat, să te «împacheteze», ce antrenament are să te lase să crezi că tu conduci până când ajungi să vorbeşti şi tu limba lui «nu se poate». Rezistă cine are experienţă de management, cine ştie să fie drept şi ferm, cine nu se fereşte să deranjeze. Dacă te văd că te temi/că eşti prea preocupat de imaginea publică/că vrei să îţi faci prieteni, eşti o ţintă sigură. Cine a lucrat toată viaţa în sistemul public şi nu a mai luat contact cu mediul privat, nici nu o recunoască ce spun. E deja sistem”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Fostul ministru al Muncii susţine că ”nu este nicio problemă cu publicarea datelor statistice despre vaccinare”.

„Sunt date statistice. Americanii, partenerii noştri, ca să dau doar un exemplu, publică de ani buni ce nici cu gândul nu gândiţi. Şi sunt OK. România chiar este parte din Open Government Partnership lansat de americani în 2011. Publicarea de date deschise ţine de sănătatea funcţionării instituţiilor, pentru că tot ceea ce face sistemul public nu o face pentru el ci reprezintă un mijloc pentru a servi cetăţenii. Nu are de ce să îi fie frică de ei”, a mai scris Alexandru.

Aceasta explică faptul că cele două experienţe de ministru i-au arătat cum stau lucrurile în sistem.

„În 2016, mă ocupam de transparenţă şi consultare publică. Pentru fiecare set de date deschise publicat - inclusiv informaţii despre întâlnirile miniştrilor şi ale secretarilor de stat cu grupurile interesate să influenţeze decizia publică în legătură cu care nu m-am lăsat până nu au fost publice - se ridica un munte de obstacole din sistem. În 2020, fiecare statistică despre întârzierile caselor de pensii în calcularea sau recalcularea dosarelor făcea valuri în sistem. Cine rezistă acestor presiuni, vizibile şi invizibile, face reforme. Adevărul este că un Ministru nu trebuie să se rezume la transparenţă, trebuie să lase schimbări şi rezultate pentru oameni. Dacă se rezumă la transparenţă, riscă să ajungă dependent de like-uri pe Facebook. Şi poate mai mult. Transparenţa până la detaliu trebuie să fie parte din măsurile de eficientizare a aparatului public. Când o instituţie ştie că datele despre munca sa sunt publice se va gândi de două ori dacă mai trage de timp sau nu. Nici nu trebuie să iei cine ştie ce măsuri publice pentru performanţa din administraţie, transparenţa face cel puţin ½ din obiectivul denumit profesionalizare” a mai scris Violeta Alexandru.

Potrivit acesteia, „transparenţa înseamnă să vrei să vezi unde greşeşti şi să cauţi să îndrepţi”.

„Asta nu înţelege sistemul public. Cine are puterea să vadă acest lucru, face reforme”, a mai afirmat fostul ministru.

Violeta Alexandru apreciază că trebuie explicat de ce există centre de vaccinare care nu apar în platformă, altfel se pierde încrederea populaţiei.

„Ce s-a întâmplat cu cele 37 de centre de vaccinare din 48, cui se adresau ele şi ce capacitate aveau, aceste aspecte vor fi lămurite. Asta este o altă discuţie. Foarte importantă. Aici da, trebuie verificat, corp de control sau ce trebuie. Specialiştii au loc să explice pe acest subiect, bănuiesc că există explicaţii. Pentru toţi românii care trebuie să aibă încredere că sunt respectaţi, indiferent de profesie, de vârstă, de statut social. Altfel, se acutizează acest sentiment că unii români sunt speciali şi alţii mai ... fraieri. Dacă nu se explică, asumat, clar, aici se va ajunge. La un fenomen care va genera cele mai grave reacţii în societate în general dar şi în mediul politic. Aici răspunsul e clar: transparenţă totală în explicaţiile oferite”, a mai scris Violeta Alexandru.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, consideră că nu este normal ca Ministerul Sănătăţii să facă publice datele legate de vaccinarea personalului din minister.

Luni, prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că vor fi făcute verificări dacă Ministerul Sănătăţii a respectat legislaţia atunci când a publicat date referitoare la pandemie, precizând că erau necesare mai multe avize.

În replică, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a precizat că date referitoare la numărul de teste ar fi trebuit să fie publicate cu mult timp înainte.

„Nu există date publice secrete”, a subliniat ministrul. Ulterior, el a revenit cu o postare pe Facebook, în care şi-a prezentat argumentele în favoarea prezentării acestora date, a precizat că nu există niciun conflict între el şi premier. ”Aştept să aflu şi eu pe cine am supărat şi, mai ales, de ce”, a conchis el.

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi, răspunzând unei întrebări cu privire la publicarea de către Ministerul Sănătăţii a unor date referitoare la vaccinare, că nu a făcut plângere, ci a făcut o informare la solicitarea premierului, legată de datele privitoare la vaccinare, modalitatea prin care sunt puse în mediul online şi ce informaţii sunt prezentate. Gheorghiţă a aprecizat că toate datele care sunt publicate trebuie să fie validate, după ce se corectează eventuale erori care pot să apară în centrele de vaccinare. În caz contrar, consideră el, pot apărea ”interpretări eronate".

Premierul Florin Cîţu a venit, marţi, cu o serie de precizări în legătură cu „ipoteticul control care s-ar putea face la Ministerul Sănătăţii”. Şeful Executivului a afirmat că este normal să fie făcute verificări cu privire la sesizările pe care le primeşte, indiferent de unde vin ele, iar informaţia conform căreia nu ar fi de acord cu publicarea numărului testelor din fiecare judeţ este una incorectă.

Buletin de Bucureşti a relatat marţi că datele oficiale publicate de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, pe platforma oficială inaugurată pe 5 martie, scot la iveală un sistem paralel de vaccinare. Pe lângă centrele oficiale de vaccinare, accesibile în platforma naţională şi pe care se fac programări, mai există încă de patru ori mai multe centre care nu apar pe platformă – de la spitale, la instituţii militare sau ale Ministerului Afacerilor Interne.

O situaţie făcută pe 5 zile, adică datele care sunt acum accesibile, arată că mai mult de 60% din vaccinări s-au făcut în afara centrelor de vaccinare din platforma oficială. Aproape 80% dintre centrele din Bucureşti nu apar pe platforma RoVaccinare. Din 48 de centre, doar 11 sunt disponibile pentru programare pe platformă, în timp ce celelalte sunt fie cu circuit închis, fie blocate de Institutul de Sănătate Publică, indica sursa citată.