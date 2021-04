VIDEO Florin Cîţu, despre revocarea lui Vlad Voiculescu: Coaliţia nu a fost constituită în jurul unor persoane

„Pentru a mă asigura că încrederea în instituţiile statului rămâne, am decis azi să fac o modificare la vârful ministerului Sănătăţii. Eu cred cu tărie în această coaliţie de guvernare pentru că este o coaliţie constituită în urma votului românilor, unor valori, unor idei şi nu în jurul unor persoane. Trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes”, a declarat Florin Cîţu.

Şedinţa de guvern programată miercuri s-a amânat, în contextul în care premierul Florin Cîţu a decis să îi înainteze preşedintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcţia de ministru al Sănătăţii a lui Vlad Voiculescu.

„Şedinţa de astăzi a Guvernului se amână, vom reveni în momentul convocării unei noi şedinţe de Guvern”, informează Executivul.

Potrivit unor surse din conducerea Alianţei USR PLUS, miniştrii acestei alianţe erau decişi să nu participe la şedinţa de guvern.



Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri că i-a trimis preşedintelui Klaus Iohannis documentele de revocare a lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. „Interimatul funcţiei va fi asigurat de Dan Barna, până la numirea unui nou ministru”, a mai anunţat Cîţu.

Câteva ore mai târziu, preşedintele Klaus Iohannis semna decretul de revocare a lui Vlad Voiculescu.

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de revocare din funcţia de membru al Guvernului a domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătăţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Cioloş: Absolut inacceptabil Primul care a reacţionat la decizia premierului a fost liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, care s-a declarat surprins de decizia premierului şi susţine că gestul lui Florin Cîţu reprezintă o agresiune în cadrul coaliţiei de guvernare. Deputatul a transmis că USR ia în calcul inclusiv varianta de a ieşi de la guvernare , urmând să se discute pe această temă în şedinţa USR-PLUS.

O reacţie acidă a avut şi copreşedintele USR-PLUS, Dacian Cioloş. „ Absolut inacceptabil”, a subliniat Cioloş, care a adăugat apoi că Alianţa USR-PLUS va decide azi care este următorul pas.

O reacţie mai echilibrată a avut-o liderul UDMR şi vicepremierul Kelemen Hunor, care a subliniat că „coaliţia trebuie să meargă mai departe”, precizând că alianţa „nu s-a format pentru un singur om”. „Este decizia şi competenţa, atributul constituţional exclusiv al premierului, nu se comentează, ci se anunţă şi se aplică. Deci, din acest punct de vedere, prea multe comentarii n-aş vrea să fac. Sigur, au fost mai multe motive şi multe momente care au dus la această decizie a premierului. Coaliţia trebuie să meargă mai departe, că noi ne-am asumat responsabilitatea pentru toată ţara. Nu văd motive pentru o altă formulă de guvernare şi coaliţia nu s-a format pentru un singur om, nu s-a format pentru un singur partid. Guvernul are la bază un acord de coaliţie, un program de guvernare şi nişte deziderate mari, importante pentru ţară. Deci, aşteptăm nominalizarea unui nou ministru”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Florin Roman: Voiculescu nu a înţeles că în Guvern se joacă în echipă

De partea cealaltă, deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, este de părere că decizia premierului cu privire la ministrul Sănătăţii este „perfect justificată”, spunând că Vlad Voiculescu s-a dovedit „total incapabil” în gestionarea pandemiei. Deputatul PSD consideră că actuala coaliţie de guvernare nu se va destrăma, solicitând să fie adus un om „competent şi profesionist” la Ministerul Sănătăţii.



„Considerăm că această decizie este perfect justificată. Noi am fost consecvenţi din punct de vedere politic pentru că am solicitat acest lucru, nu pentru că Vlad Voiculescu era de la USR PLUS, ci pentru că rolul lui în calitate de ministru al Sănătăţii era să răspundă nevoilor populaţiei din România în gestionarea acestei pandemii. S-a dovedit total incapabil să o facă”, a transmis Rafila miercuri.

Deputatul PNL Florin Roman afirmă că Vlad Voiculescu, revocat din funcţia de ministru al Sănătăţii, nu a înţeles ca în Guvern „se joaca in echipă, nu la individual compus, pe reţele de socializare". „Coaliţia de dreapta merge mai departe. O ţară şi o guvernare responsabilă nu se împiedică într-o persoană, indiferent de numele ei”, susţine el.

„Premierul Florin Ciţu are toată susţinerea PNL în decizia de a renunţa la ministrul Sănătăţii, dar şi la secretarul de stat, urmare a unui şir întreg de bâlbe ale celor doi. Dl. Voiculescu nu a înţeles că în guvern se joacă în echipă, nu la individual compus, pe reţele de socializare. Coaliţia de dreapta merge mai departe. O ţară şi o guvernare responsabilă nu se împiedică într-o persoană, indiferent de numele ei", a scris, pe Facebook, Florin Roman.