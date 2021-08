Venituri de nababi la Avocatul Poporului. Cât a încasat Renate Weber în 2020

Declaraţiile de avere actualizate ale conducerii Avocatului Poporului arată că o parte din conducerea instituţiei are venituri de invidiat, chiar superioare celor ale şefului statului Klaus Iohannis. În declaraţia actualizată din mai 2021, deci aferentă anului fiscal 2020, Renate Weber menţionează venituri însemnate. În primul rând, indemnizaţia pentru funcţia de şef al Avocatului Poporului a fost de 153.000 de lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de circa 12.500 de lei. La acestea s-au adăugat indemnizaţia tranzitorie de la Parlamentul European, în valoare de 23.700 de euro/an pentru perioada ianuarie-iunie 2020, precum şi pensia specială de fost europarlamentar, în cuantum de 18.000 de euro/an. Dacă facem media lunară în lei, Renate Weber a mai primit lunar încă 17.000 de lei în urma activităţii de la Bruxelles.

Nu în ultimul rând, Weber a încasat în 2020 şi aproximativ 39.000 de lei ca pensie de la Casa de Asigurări a Avocaţilor (echivalentul unei pensii private), adică lunar încă 3.200 de lei. Aşadar, media lunară a veniturilor Avocatului Poporului a fost de 32.700 de lei, mai bine de dublu faţă de şeful statului, care se ridică la doar 14.900 de lei în 2020.

La audierile din primăvară, înainte de a fi demisă, Renate Weber sublinia în faţa parlamentarilor că nu primeşte nicio pensie specială, deşi declaraţia de avere o contrazice. „Eu, Renate Weber, nu am contribuit la sistemul de pensii de stat public din România. Eu am fost toată viaţa avocat, am plătit numai la Casa de Pensii a Uniunii Avocaţilor, primesc o pensie din sistemul privat de la casa de pensii de acolo“, afirma Avocatul Poporului.

Încă o pensie specială?

Renate Weber ar putea beneficia şi de pensia de serviciu pentru funcţia de Avocat al Poporului. Acest aspect este stipulat în Legea privind organizarea şi funcţionarea Avocatului Poporului. „Avocatul Poporului, îndeplinind condiţiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituţională, la data pensionării sau recalculării pensiei anterior stabilite, beneficiază de pensie calculată similar cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale”, prevede articolul 9, alineatul (4) al actului normativ menţionat. În condiţiile în care Renate Weber îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, atât ca vârstă, cât şi ca experienţă juridică, Avocatul Poporului ar putea beneficia de acest venit. Nu în ultimul rând, dat fiind că Avocatului Poporului i se aplică prevederile legale ale judecătorilor CCR privind pensionarea, persoanele din şefia instituţiei pot cumula mai multe venituri, adică mai multe pensii sau mai multe indemnizaţii şi pensii.

Legea este ţinută la comisii Guvernul a adoptat, în şedinţa din 9 iunie, proiectul de lege prin care angajaţii pot rămâne în câmpul muncii până la 70 de ani, la cerere, fiind interzis cumulul pensiei cu salariul de la stat, cu excepţia câtorva categorii socio-profesionale. Deşi a fost transmis Parlamentului şi a fost acceptată procedura de urgenţă, senatorii nu s-au aplecat prea mult asupra iniţiativei. Până pe 29 iunie ar fi trebuit să fie gata raportul elaborat de Comisia de muncă din Senat, dar aleşii nu au mai avut timp. Aşadar, în toamnă trebuie reluate discuţiile începând cu Comisia de muncă, apoi se va vota în plenul Senatului, care e primul for. Proiectul de lege al Guvernului a primit aviz nefavorabil de la Consiliul Economic şi Social, considerându-se „lacunar” şi că „lasă loc unor interpretări subiective”. Consiliul Legislativ, instituţie condusă de Florin Iordache, a dat aviz negativ.



De altfel, persoanelor din conducerea Avocatului Poporului nu li s-ar aplica nici legea care interzice cumulul pensiei cu salariul. În categoria persoanelor cărora le este permisă cumularea pensiei cu salariul sunt cei aleşi prin vot popular, adică parlamentarii, preşedintele României, primarii şi şefii de consilii judeţene, dar şi cei care au durata mandatului prevăzută de Constituţie, adică Avocatul Poporului şi adjuncţii săi, judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR) şi conducerea Curţii de Conturi, la care se adaugă membrii Academiei Române, acolo unde salariu au doar cei din conducerea forului.

„Specialul“ de la Avocatul Poporului

Printre cei cu venituri de invidiat mai sunt şi doi dintre adjuncţii Renatei Weber, Ionel Nicolae şi Ioan Gânfălean. Ionel Nicolae este de 16 ani pensionar special, acesta fiind fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, până în 2005, când avea 51 de ani. 118.000 de lei a încasat în 2020 Ionel Nicolae ca indemnizaţie pentru munca la Avocatul Poporului, dar în acelaşi timp în conturi i-au mai intrat 133.000 de lei ca pensie de la MAI. Aşadar, veniturile lunare ale lui Ionel Nicolae au fost de aproximativ 21.000 de lei.

La rândul lui, Ioan Gânfălean, alt adjunct al Avocatului Poporului, a încasat în 2020 o indemnizaţie de 117.000 de lei şi o pensie de 76.000 de lei. Avocat de meserie, Gânfălean a avut media veniturilor lunare de 16.000 de lei.