USR PLUS solicită premierului Florin Cîţu să prezinte un raport privind campania de vaccinare în Parlament

„Premierul în funcţie a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. De când a preluat mandatul, din decembrie anul trecut, nu a vrut să lase la Ministerul Sănătăţii. A vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Dânsul, împreună cu Valeriu Gheorghiţă şi cu secretarul de stat Baciu de la Ministerul Sănătăţii, au coordonat această campanie care este un eşec, şi trebuie să spune asta. Singurul responsabil pentru acest eşec este Florin Cîţu. În numele grupului parlamentar USR PLUS îi solicit lui Florin Cîţu să vină în faţa Parlamentului pentru că românii trebuie să ştie, aşa cum îi place dânsului să spună. Să vină în faţa Parlamentului cu un raport despre campania de vaccinare. De ce suntem pe penultimul loc în Europa?”, a declarat Ionuţ Moşteanu la Parlament.

El a completat că USR PLUS a dus o campanie separată din iniţiativa partidului. „USR PLUS de la început a susţinut această campanie. Ne-am vaccinat. Am spus public că trebuie să ne vaccinăm. Am făcut o campanie de vaccinare separat, din iniţiativa partidului, membrii au fost în stradă şi au dat materiale îndemnând oamenii să se vaccineze. Am stabilit condiţii clare de participare la evenimentele USR PLUS acum, am avut Comitet Politic în care am primit numai colegi vaccinaţi. Avem congres în care am anunţat de două luni de zile că primim numai colegii vaccinaţi. Pe de altă parte, Florin Cîţu a luat numai decizii contradictorii şi, pe bună dreptate, lumea nu a mai înţeles nimic. Când e cazul să ne relaxăm, când e cazul să nu ne relaxăm”, a mai completat Moşteanu.

Declaraţiile lideruluii vin în contextul în care premierul i-a acuzat pe cei din USR PLUS că susţin tacit activitatea anti-vaccinistă a AUR pentru că au nevoie de voturile lor în Parlament. Şeful Executivul aşteaptă un semn din partea USR PLUS privind întoarcerea la negocieri asupra Guvernului, însă pentru reluarea discuţiilor le solicită retragerea moţiunii de cenzură pe care formaţiunea a depus-o în Parlament alături de AUR