USR-PLUS sare la beregata lui Iohannis: „A ieşit preşedintele orchestrator să spună că ăia mici i-au vărsat ciorba în poală” / „Susţineţi un premier de paie”

„Ce reforme am compromis, dle Presedinte? Reformele din justitie sunt blocate de un an şi nu am văzut sa încercaţi sa deblocati situaţia”, i-a scris deputatul Silviu Dehelean lui Klaus Iohannis pe pagina de Facebook a şefului de stat.

„Adevaratul afront adus romanilor este numirea si protejarea unui premier de paie, care submineaza reforma justitiei si mituieste baronii locali cu 50 de miliarde de lei pentru a castiga presedintia PNL, prin programul de jefuire a banilor publici PNDL 3” a fost mesajul lui Mihai Badea, preşedinte al Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, ales tot al USR-PLUS.

Un mesaj a avut şi Liviu Iolu, fost purtător de cuvânt al lui Dacian Cioloş când era premier şi actual membru al conducerii PLUS. „A ieşit preşedintele orchestrator să spună că ăia mici i-au vărsat ciorba în poală şi să se întoarcă la masă de îndată. Şi că dreapta lui Cîţu e bună că dă bani de dezvoltare la delegaţii care îl vor vota marioneta lui în PNL. Asta dacă mai erau îndoieli cine a fost creierul luminat al întâmplărilor de zilele astea”, a scris pe pagina sa de Facebook şi Liviu Iolu, unul dintre principalii comunciatori ai USR-PLUS.

Copreşedintele AUR, George Simion, i-a transmis un mesaj ironic. „Ne scuzaţi că v-am stricat weekendul cu probleme aşa minore, legate de cetăţenii români”.

„Noua alianţă creată în aceste zile între USR PLUS şi AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă ţara noastră. Prin alianţa cu un partid care nu respectă valorile occidentale, USR PLUS trădează voinţa cetăţenilor care şi-au pus speranţele într-o coaliţie de centru-dreapta, care să dezvolte România”, a scris Iohannis pe pagina de Facebook.