USR PLUS bagă în aceeaşi oala PSD, PNL şi UDMR: Ipocrizie neruşinată! Când e vorba de măsuri concrete fac pasul înapoi

„Ipocrizie neruşinată! În faţa camerelor de filmat, parlamentarii PSD, PNL, UDMR spun că vor echitate pentru pensionari, dar când e vorba de măsuri concrete pentru eliminarea pensiilor speciale, fac pasul înapoi. Aşa s-a întâmplat şi astăzi când, în Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor, proiectul USR PLUS de desfiinţare a pensiilor speciale pentru aleşii locali a primit aviz negativ. Au fost doar 6 voturi „pentru”, din care 4 de la USR PLUS, şi 18 abţineri de la PSD, PNL şi UDMR. Noi nu renunţăm, însă, până când nu terminăm cu acest sistem ruşinos care împarte românii în speciali şi ne-speciali”, a transmis alianţa USR PLUS pe Facebook.

Discuţiile despre reforma pensiilor şi o nouă lege care să corespundă promisiunilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă indică finalul anului 2022 pentru anunţarea noii legi şi adoptarea acesteia. Deşi liderii Guvernului s-au întrecut în declaraţii despre reforma pensiilor pe bază de contributivitate, problematica eliminării pensiilor speciale a fost lăsată într-un con de umbră.