USR PLUS, apel la Mugur Isărescu să reevalueze noii consilieri, pe motiv că numirea lor afectează credibilitatea BNR: Nu îi selectaţi pentru că „deschid uşi”

USR PLUS a transmis că noile numiri din cadrul BNR ridică mari semne de întrebare. FOTO: Inquam/ Photos

Formaţiunea a transmis că numirea Vioricăi Dăncilă şi a lui Ioan Mircea Paşcu în funcţiile de consilieri din cadrul BNR ridică mari semne de întrebare. USR PLUS este de părere că, într-o instituţie atât de importantă, consilierii trebuie selectaţi pe criterii de competenţă şi integritate, nu prentru că „deschid uşi”.

«Credibilitatea BNR e esenţială. Ştirea că Viorica Dăncilă şi Ioan Mircea Paşcu sunt cei mai noi consilieri din echipa BNR nu este falsă, din păcate. Angajarea celor doi membri PSD care de-a lungul timpului nu au avut deloc tangenţe cu economia ridică mari semne de întrebare. Consilierii dintr-o instituţie publică atât de importantă ca Banca Naţională a României trebuie selectaţi pe criterii clare de competenţă şi integritate, nu pentru că 'deschid uşi'. Reamintim în acest context că fostul lider PSD Liviu Dragnea este trimis în judecată în prezent pentru că a încercat 'să deschidă uşi'. USR PLUS face un apel la guvernatorul Băncii Naţionale a României să reevalueze noii consilieri care afectează credibilitatea instituţiei», a scris USR PLUS, miercuri, pe Facebook.

Fostul premier Viorica Dăncilă, fost candidat al PSD la prezidenţiale în 2019, a fost numită consultant de strategie al guvernatorului BNR , Mugur Isărescu, fiind angajată în 15 mai. Pentru a se angaja în corpul consilierilor, din care mai fac parte circa 20 de persoane, Dăncilă a depus un dosar şi a susţinut un interviu.

„Doamna Dăncilă este angajată consultat în Departamentul pentru economia verde. A fost europarlamentar atâţia ani, are legături în Parlamentul European. Doamna Dăncilă a fost şi prim-ministru. Mircea Paşcu va fi unul dintre aceşti consultanţi care se va ocupa de geopolitică", a spus Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României, conform Agerpres.

El a explicat că Banca Naţională are cinci departamente care se vor ocupa de relaţiile internaţionale şi de legăturile pentru trecerea la euro. Acesta sunt următoarele: Departamentul Euro; Departamentul economie reală - economie bancară; Departamentul bănci centrale; Departamentul monede digitale; Departamentul economia verde.

Barna: Numirea doamnei Dăncilă la BNR, un fel de a face politică la mişto





Vicepremierul Dan Barna cataloghează numirea Vioricăi Dăncilă la Banca Naţională a României drept „un fel de a face politică la mişto şi la dispreţ”. Acesta a mărturisit că atunci când a citit prima dată ştirea legată de numirea fostului premier la BNR a crezut că este un articol de satiră.

„Cred că declaraţiile de astăzi ale domnului Vasilescu (Adrian Vasilescu - n.r.), care este un excelent comunicator, purtătorul de cuvânt al BNR, un om pe care-l apreciez, cred că declaraţiile de astăzi au fost printre cele mai grele din cariera domniei sale. Numirea doamnei Dăncilă în această poziţie, pe de o parte, cred că semnalizează finalul unei epoci, unui fel de a face politică în România şi sper să fie printre ultimele numiri de acest gen şi pe de altă parte arată ce disperată nevoie are România de reformă şi de schimbarea unui fel de a face politică. Un fel de a face politică la mişto şi la dispreţ, cum este această numire, cred că are - şi sper că are - zilele numărate în România şi nu e idealist ceea ce vă spun acum. De asta a apărut USR-PLUS, de asta au început să se schimbe lucrurile în această ţară şi de asta noile generaţi de politicieni încep să nu mai accepte genul acesta de numire de tipul doamna Dăncilă consilier de strategie la BNR”, a afirmat Dan Barna, marţi seară, la B1 Tv.

Viorica Dăncilă l-a susţinut pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la şefia BNR în 2019, în ciuda faptului că Liviu Dragnea voia instalarea unei alte conduceri la banca centrală. De asemenea, în scandalul repatrierii rezervei de aur a BNR, Dăncilă a semnat un punct de vedere al Guvernului în care arăta că orice modificare a statului BNR – ceea ce era cazul cu legea promovată de Liviu Dragnea – trebuie avizată de Banca Centrală Europeană.