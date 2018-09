Un protestatar s-a întâlnit cu Tăriceanu la Otopeni. Ce schimb de replici au avut

„M-am întâlnit cu Tăriceanu la aeroport la 3.45, dimineaţa la sosiri. M-am dus, am dat bună dimineaţa şi i-am spus să îi fie ruşine. A raspuns «Vezi-ţi de treaba ta». Apoi cel din stânga a repetat îndemnul. Le-am răspuns că atâta timp cât sunt oameni politici iar acţiunile lor îmi afectează viaţa, ca cetăţean am tot dreptul să le transmit punctul meu de vedere. Am rămas la doi metri de ei cu satisfacţia că le-am stricat buna dispoziţie pentru câteva minute. P.S. E trist că din câţi oameni erau acolo am fost singurul care s-a dus la ei”, a scris Aly Elsiddig pe Facebook.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, trăieşte cu iluzia că va fi susţinut de PSD la alegerile prezidenţiale, ultimul său test politic major, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Însă dacă va merge pe mâna lui Dragnea până la capăt, Tăriceanu poate pierde tot: şi candidatura la prezidenţiale, şi şefia Senatului, şi guvernarea