Un pensionar a mers pe jos de la Bucureşti la Cluj pentru a convinge oamenii să iasă la vot

Bărbatul spune că prin cele zece zile de mers pe jos până la Bucureşti a vrut să le transmită românilor ca pe 26 mai să iasă la vot. De asemenea, pensionarul afirmă că a vrut să întoarcă gestul clujenilor care la începutul lui ianuarie s-au pornit într-un marş până în Capitală pentru a protesta faţă de modificările la Legile Justiţiei.

„Am mers zilnic între 8 şi 12 ore pe jos, în medie 50 de km, într-un maraton civic, în Marşul deşteptării naţiunii române, prin care am dorit să transmit un mesaj poporului român, ca în 26 mai oamenii să iasă la vot. Dacă eu am mers pe jos 500 de km între Bucureşti şi Cluj-Napoca şi ei pot ieşi la urne câteva sute de metri până la secţia de votare. Am ales Cluj-Napoca deoarece de aici au fost anul trecut primii oamenii care au plecat într-un marş al speranţei până la Bucureşti, iar iniţiativa mi-a plăcut şi am vrut să le întorc acest marş clujenilor. Eu nu am nicio apartenenţă politică, aşa că le transmit românilor să aleagă oameni curaţi, tineri, noi, care să nu aibă dosare penale. Să nu mai voteze penali", a declarat Mihai Manolea, miercuri, la sosirea în Cluj, citat de Agerpres.

Pensionarul în vârstă de 58 de ani este din Bucureşti şi a început marşul către Cluj pe 1 aprilie. Acesta şi-a filmat aventura pe Facebook, iar la final spune că a slăbit 15 kilograme.

„Un mic pasaj din ziua de 8 4 2019. Azi un cetăţean c-o maşină modesta. S-a oprit la câţiva zeci de metri în faţa mea pe direcţia opusa,unde s-a asigurat şi-a trecut pe contrasens pe unde maratonul civic se desfăşoară. Un om cam la 60 de ani, care-mi întinde 10 lei şi-o punga c-o conserva-n interior şi-o japoneza. Spune sa primesc căci lupt pentru poporul roman.

Da, am spus! Fără bani! Am tot ce-mi trebuie-n rucsac, dar pentru sufletul celor adormiţi din neamul dansului, am sa accept aceea micuţă punga.

Am luat punguta cu milostenia modestului om. Dar am citit în inima lui căci era rezervat la ieşirea poporului la urne. L-am încurajat, şi-i-am promis ca de aceasta data poporul va fi pe fază!

L-am rugat c-a de cei 10 lei dăruiţi din pensia modesta, sa meargă sa cumpere ciocolata la nepoţi!

Cu lacrimi în ochi mi-a urat Drum bun către destinaţiile”, scria Mihai Manolea pe 8 aprilie.





