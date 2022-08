Un membru al Congresului SUA care a trăit în România a murit într-un accident de masină

Într-o postare pe Facebook, Andrei Muraru susţine că Jackie Walorski a fost o mare susţinătoare şi prietenă a României, sprijinind solicitările ţării în Congresul american. Membru fondator al grupului de prietenie cu România din Camera Reprezentanţilor, aceasta a susţinut numeroase rezoluţii şi iniţiative care au avut ca obiect promovarea intereselor României, implicându-se inclusiv după izbucnirea războiului din Ucraina.

Ambadorul român a amintit că Jackie Walorski a locuit timp de patru ani în România, perioadă în care a pus bazele unei organizaţii care a oferit hrană şi echipament medical copiilor săraci.

„În timp ce Statele Unite au pierdut un legiuitor iscusit şi un lider entuziast, România a pierdut un prieten formidabil de dedicat. Cu abnegaţie, Walorski a slujit cauza României cu orice mijloace, ţara de care se ataşase iremediabil şi pe care continua să o sprijine necondiţionat” , precizează Andrei Muraru.

În onoarea sa, Ambasada României în Statele Unite ale Americii va institui un premiu anual dedicat membrilor Congresului american care se implică cu determinare pentru a susţine cauza României, anunţă Muraru.

Şi Ana Birchall, fost înalt reprezentant al prim-ministrului pentru afaceri europene şi parteneriatul cu SUA, a postat un mesaj pe Facebook după decesul politicianului american.

„Am cunoscut-o pe Jackie cu multi ani in urma si impreuna, in toti acesti ani, am colaborat si lucrat extrem de bine pentru dezoltarea, consolidarea si aprofundarea parteneriatului strategic Romania-SUA. Prietenia si sustinerea ei pentru Romania, (inca de pe vremea cand la inceputul anilor 2000, impreuna cu sotul ei, Dean, ajutau copii romani), nu pot fi exprimate in cuvinte! Sincere condoleante familiei!” , precizează Ana Birchall într-o postare pe Facebook.