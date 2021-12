Udrea se războieşte cu internauţii pe tema vaccinării: „Opinii ale celor ca dvs. mă conving ca mulţi dintre vaccinaţi sunt spălaţi pe creier”

Sper să nu mai aibă nimeni tupeul să dea vină pe nevaccinaţi”,(Varujan Vosganian) Şi în timp ce eu, care am anticorpi pentru că am trecut prin boală şi îmi şi fac teste cel puţin săptămânal, nu pot intra nicăieri, restaurante, cinema, magazine etc., cei vaccinaţi, care, cel puţin la fel de uşor, se îmbolnăvesc şi transmit boala, au voie să umble liberi şi infectaţi peste tot. Care e logica??? Să ne vaccinăm neapărat toţi sau să reuşim să controlăm şi să stopăm răspândirea Covid 19???”, scrie fostul ministru pe reţeaua de socialziare.