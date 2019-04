Tudose, despre ambasada din Israel: Facem pe dracu' în patru să devenim membri ai Consiliului de Securitate al ONU, dar încălcăm o decizie a ONU

Eu eram prim-ministru când l-a apucat pe el reorganizarea planetei. Ţin minte că eram la Belgrad într-o discuţie cu preşedintele Vucic. Când am ieşit nu ştiam ce tot vrea presa d ela mine. În afară de faptul că ştiam problematica, mai ştiam că e o rezoluţie prin care se interzicea ferm ţărilor membre ONU să facă acest lucru. Plus decizia UE. Ia eu am dat răspunsul în consecinţă. Când am venit acasă l-am întrebat, de ce a întrerupt „tratamentul”. «Domne, că nu ştii...e un mesaj...». Ştiu că e un mesaj, dar noi nu suntem singuri pe lume. Am vrut şi noi să fim membri în NATO, în UE. Nu ne-am apucat noi să fim Batman pe aici. «Domnule, nu înţelegi», mi-a zis“, a declarat MIhai Tudose, la Adevărul Live.