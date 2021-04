Tensiuni în coaliţie. Stelian Ion, contrazis de Ludovic Orban: Legile Justiţiei trebuie să respecte toate punctele de vedere

„Aş vrea să nu prezentaţi această chestiune ca pe una polemică. Aceste modificări trebuie să fie adoptate prin procedura dezbaterii parlamentare. Proiectele de lege trebuie dezbătute. Este în procedura de îmbunătăţire a textului”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Ludovic Orban a punctat faptul că Stelian Ion nu are cum să fi sesizat Comisia de la Veneţia pe tema legilor Justiţiei, neavând acest drept. „Am înţeles că are intenţia. Sesizarea comisiei se poate face de preşedintele Camerei Deputaţilor, al Senatului, de Guvern sau de un grup parlamentar prin intermediul APCE, cum am făcut noi. Forma finală trebuie să respecte punctele de vedere de la toate partidele de coaliţie.

Liberalii sunt nemulţumiţi de faptul că Stelian Ion a ieşit public să prezinte proiectele privind legile Justiţiei, apoi le-a trimis CSM, fără a consulta partenerii din coaliţie. Aceştia s-au declarat luaţi prin surprindere de ceea ce a făcut ministrul Justiţiei.