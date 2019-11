Telenovelă în 10 acte la PSD: lacrimi, jigniri, ţipete şi excluderi

Actul 1. Viorica Dăncilă îi reproşează lui Claudiu Manda, liderul PSD Dolj, că a jignit-o. Concret, într-o discuţie cu membrii filialei Dolj, Manda ar fi spus că PSD nu poate câştiga alegerile prezidenţiale cu „proasta de Dăncilă“, susţin surse politice pentru „Adevărul“. „Nu sunteţi bărbat dacă jigniţi o femeie“, i-a bătut obrazul Dăncilă lui Manda. Lia Olguţa Vasilescu, soţia lui Manda, protestează prin demisie: anunţă că nu va mai fi şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Actul 2. Şefa PSD începe să plângă şi vrea să plece de la şedinţă. Sala o opreşte. Dăncilă ameninţă că se retrage din cursa pentru Cotroceni. „Să rămână Manda candidat!“, îndeamnă Dăncilă. „Intrarea în turul 2 a salvat partidul. Unii au fost în concediu“, continuă liderul PSD.

Actul 3. Viorica Dăncilă se ridică brusc de pe scaun, iese din sală şi trânteşte uşa. Claudiu Manda iese după ea. Cei doi discută în Biroul liderului PSD. Şedinţa PSD se suspendă.

Actul 4. Din sală se aud ţipete. „Aceste discutii sunt pentru a ne mobiliza mai bine“, spune Gabriel Zetea, prin telefon, la Antena 3.

Actul 5. Viorica Dăncilă şi Claudiu Manda revin în CEX după câteva minute.

Actul 6. Din sală se aud aplauze. Olguţa Vasilescu se răzgândeşte: rămâne şefă de campanie.

Actul 7. Se trece la decapitări. Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei, este exclusă din partid, pe motiv că în timpul mandatului de ministru nu a respectat agenda partidului. Mai exact, Birchall a criticat Secţia Specială pentru procurori. „E o decizie bună“, spune Florin Iordache, unul dintre baronii care au cerut mazilirea Anei Birchall. Şi Cozmin Guşă e dat afară din partid, după două săptămâni de când se întrosese. Motivul? Afectează imaginea partidului prin faptul că e patronul televiziunii Realitatea TV, post critic cu PSD.

Actul 8. La finalul şedinţei PSD, Viorica Dăncilă coboară la declaraţii alături de Lia Olguţa Vasilescu şi de Claudiu Manda. Întrebată de jurnalişti dacă a plâns în CEX din cauza lui Manda, şefa PSD încearcă să minimalizeze disputa: „Îl vedeţi pe domnul Manda lângă mine. Nu ştiu cine a dat aceste informaţii. Plâng foarte greu. Am avut lacrimi când am văzut că am intrat în turul doi. Erau lacrimi de bucurie“.

Actul 9. Jurnaliştii îl întreabă pe Claudiu Manda cum va reuşi să câştige alegerile prezidenţiale cu „o proastă“, aşa cum el însuşi spusese. „Sunt exagerări. La Dolj, Viorica Dăncilă a ieşit pe locul întâi. Restul e cancan“.

Actul 10. Jurnaliştii, către Viorica Dăncilă: „De ce aţi plecat din şedinţă?“. „Am vorbit la telefon“, răspunde şefa PSD. Jurnaliştii din nou către Dăncilă: „E domnul Manda bărbat sau nu?“. Lia Olguţa Vasilescu, soţia lui Claudiu Manda, intervine: „Asta trebuie să mă întrebaţi pe mine“. Râsete.